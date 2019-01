Kao Corporation (TOKYO:4452), ein führender Hersteller von Körperpflege-, Haushalts- und Kosmetikprodukten, wurde mehrfach geehrt. Unter anderem wurde das Unternehmen in die Water A-Liste von CDP aufgenommen, von Corporate Knights unter den Global 100 Most Sustainable Corporations in the World 2019 gelistet und als eines von 230 Unternehmen für den Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2019 ausgewählt.

Kao wurde von CDP, einer gemeinnützigen globalen Plattform für Umweltdaten, in die Water A-Liste aufgenommen. Im Rahmen seiner unternehmerischen Verantwortung als Anbieter von Produkten des täglichen Bedarfs hat Kao 2009 das Kao Environmental Statement veröffentlicht und arbeitet aktiv an der Reduzierung von Umweltbelastungen im gesamten Produktlebenszyklus. Kao betrachtet die vier Bereiche CO2, Wasser, chemische Substanzen und Biodiversität als Umweltthemen von besonderer Bedeutung.

Eine weitere bedeutende Ehrung wurde am 22. Januar in Davos von Corporate Knights bekannt gegeben, nämlich die Aufnahme von Kao in die Global 100-Liste der nachhaltigsten Unternehmen weltweit. Die Global-100-Unternehmen repräsentieren die besten 1,3 weltweit in Bezug auf Nachhaltigkeitsperspektiven. Sie werden aus einer Gruppe von rund 7.500 Unternehmen ausgewählt und anhand von bis zu 21 quantitativen Leistungsindikatoren für Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren bewertet, die entsprechend dem Wirkungsprofil der Branche gewichtet werden. Kao erreichte in der Kategorie "Personal Care and Cleaning Products" der Corporate Knights Industry Group den dritten Rang.

"Es ist eine große Ehre, für unsere Nachhaltigkeitsbemühungen gewürdigt zu werden. Seit der Gründung von Kao im Jahr 1887 haben wir Verbraucherbedürfnisse in den Mittelpunkt unseres Handelns gestellt. Im Jahr 2019 haben sich die Bedürfnisse der Verbraucher verändert, aber unser Ansatz bleibt derselbe. In diesem Jahr startet Kao eine neue ESG-Strategie (Environmental, Social and Governance), um unseren Verbrauchern einen nachhaltigeren Lebensstil zu ermöglichen, der zu einer nachhaltigeren Welt beiträgt", sagt Dave Muenz, Executive Officer und verantwortlich für ESG bei Kao Corporation.

Kao wurde auch für sein Engagement für Vielfalt als eines von 230 Unternehmen in den Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2019 gewählt. Der Index hebt Unternehmen hervor, die sich für Transparenz in der Genderberichterstattung und Gleichstellung von Frauen einsetzen.

Vielfalt ist die Grundlage der Personalstrategie des Unternehmens, das daran glaubt, dass Vielfalt neue Mehrwerte für die Gesellschaft schaffen kann. Akio Matsui, Executive Officer for Human Capital Development bei Kao Corporation, kommentiert: "Kao möchte ein organisatorisches Umfeld schaffen, das die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Perspektiven eines jeden Mitarbeiters berücksichtigt und allen Mitarbeitern ermöglicht, ihre Leidenschaften und Fähigkeiten bestmöglich zu entwickeln. In Zukunft wird Kao seine Bemühungen zur Förderung von Vielfalt und Integration sowie Transparenz verstärken. So können wir weiterhin einzigartigen und innovativen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen sowie unseren Unternehmenswert steigern."

Die neue ESG-Strategie von Kao soll dieses Jahr eingeführt werden, um Nachhaltigkeitsbemühungen zu verstärken und Innovationen in Märkte außerhalb Japans zu bringen, die für die Verbraucher der verschiedenen Märkte im täglichen Leben einen Unterschied machen.

