Die RWE-Aktie hat nach dem Kursabstieg im Oktober wieder an Wert gewinnen können. Die Aktie zeigte sich in den letzten Wochen stark und konnte sogar die 20-Euro-Marke überwinden. Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung weiter fort. Allein in den letzten drei Monaten konnte die RWE-Aktie fast 10 % an Wert hinzugewinnen.

Aktuelles zur Aktie: Windenergie auf See!

Den Branchenführern geht der Ausbau nicht schnell genug. Die Fachverbände fordern einen deutlich schnelleren Ausbau der Windparks ... (Anna Hofmann)

