Nach einem deutlichen Kursrutsch zum Ende des letzten Jahres konnte sich die BB Biotech-Aktie in den vergangenen Wochen wieder recht schnell erholen. Die Aktie kam von rund 50 Euro und stieg nun auf über 60 Euro an. Die Bewegung blieb am Markt nicht unbemerkt und hat sich auch entsprechend auf die Indikatoren ausgewirkt.

Chartanalyse unter Betrachtung der gleitenden Durchschnitte: Kann die 38-Tagelinie weiter steigen?

Die Aktie befand sich vor dem Kursanstieg relativ weit unterhalb der ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...