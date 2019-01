Die US-Börsen werden am Dienstag mit Abschlägen in den Tag starten. Der Future auf den Dow Jones signalisiert ein Minus von rund 160 Punkten bei den Blue Chips. Negative Äußerungen des IWF zum gloablen Wachstum sowie die verhärteten Fronten zwischen US-Regierung und Opposion im Haushaltsstreit, lasten auf der Stimmung der Anleger. Zusätzlichen Druck üben Kommentare von Analysten aus, die nach dem starken Jahresauftakt in New York einen Rücksetzer befürchten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

