Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Under Armour von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und die Aktie zugleich auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Das Kursziel hob Analystin Alexandra Walvis in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur US-Einzelhandelsbranche von 24 auf 28 US-Dollar an. Dank der Reform der Einkommenssteuer, des Rückenwinds durch die Energiepreise und des gesunden Arbeitsmarktes sehe sie 2019 ein positives Umfeld für die Verbraucherausgaben, schrieb die Expertin. Beim Sportartikelhersteller Under Armour sollten die Margen dank greifender Unternehmensinitiativen zur Umsatzsteigerung einen Wendepunkt erreichen./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 12:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

