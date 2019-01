Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Die jüngsten Maßnahmen und Aussagen des Elektroautobauers untermauerten seine Einschätzung, dass die Nachfrage nach der derzeit angebotenen, höherpreisigen Variante des Model 3 wohl etwas schwächele, schrieb Analyst David Tamberrino in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um das zu ändern, müssten die Preise sinken, was dann ungeachtet von Kostensenkungsmaßnahmen die Margen beeinträchtigen werde. 2019 dürfte ein weiteres holpriges Jahr für Tesla werden. Die Konsensschätzungen dürften in den kommenden Jahren sinken und ebenso der Aktienkurs./gl7ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 05:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-01-22/15:50

ISIN: US88160R1014