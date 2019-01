Marko Leiviskä, Metsä Boards neuer Graphic Packaging Designer, bringt umfangreicheErfahrungen aus seiner weltweiten Tätigkeit für Markenhersteller, Weiterverarbeiterund Kartonproduzenten mit. Dadurch entwickelte er ein einzigartiges Verständnis dafür,wie eine Verpackung eine Marke stärken kann. In seinem neuen Tätigkeitsfeld kann ersein Fachwissen in die Produktentwicklung und Markenstrategie einbringen. Erwechselt von OneMusketeer Oy, wo er als Unternehmer und Entwicklungsleiter tätigwar, zu Metsä Board. Marko Leiviskä besitzt Erfahrungen in der Entwicklung undKonzeption globaler Kampagnen für Unternehmen wie Metsä Board, Stora Enso,Kotkamills, Walki Group und Woikoski. Vor OneMusketeer Oy war er für KonseptiAdvertising und Drum Communications tätig.

