Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Die Mehrheitsübernahme an dem britischen Flughafen London Gatwick dürfte sich ab 2020 gewinnsteigernd auf den Infrastrukturkonzern auswirken, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zahlen zum abgelaufenen Jahr dürften solide ausfallen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 15:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 19:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000125486