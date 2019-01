Für Teilnehmer des nun gestarteten diesjährigen Weltwirtschaftsforums in Davos werden 50 Audi e-tron bereitgestellt, die an insgesamt 31 von Ionity betriebenen ABB-Schnellladestationen oder drei mobilen Audi-Ladecontainern geladen werden können. Die Flotte ist im Einsatz, um die Strecke vom Flughafen Zürich nach Davos oder Wege innerhalb des Skiorts zurückzulegen. Die Ladestationen von ABB sind in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...