SBF AG: SBF-Gruppe gibt vorläufiges Ergebnis per 31.12.2018 bekannt DGAP-News: SBF AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis SBF AG: SBF-Gruppe gibt vorläufiges Ergebnis per 31.12.2018 bekannt 22.01.2019 / 16:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SBF AG: SBF-Gruppe gibt vorläufiges Ergebnis per 31.12.2018 bekannt Leipzig, den 22. Januar 2019 - Die im m:access der Börse München notierte SBF AG (ISIN DE000A2AAE22) teilt mit, dass nach vorläufiger Prüfung der Abgrenzung der Jahresendumsätze das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Durch erneute Optimierungen der Produktionsprozesse und der Ablaufstrukturen innerhalb der Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH konnte deren Produktivität nochmals erfreulich gesteigert werden. Im Wesentlichen wird dies dadurch dokumentiert, dass trotz des erwarteten und angekündigten Umsatzrückgangs das Jahresendergebnis auf Vorjahresniveau gehalten werden konnte. Weitere Einsparungspotentiale in den Bereichen des Materialeinkaufs, der Personalaufwendungen sowie der sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten erfolgreich genutzt werden zur Kompensation des temporär reduzierten Umsatzes. Rudolf Witt, Vorstand der SBF AG, berichtet: "Wir gehen davon aus, dass der Jahresumsatz 2018 als Resultat früherer defizitärer Geschäftspolitik das vorläufige Ende der negativen Auswirkungen der Vergangenheit auf die Gegenwart darstellt. Ab dem Geschäftsjahr 2019 rechnen wir mit steigenden Umsätzen und aufgrund der mittlerweile hohen Effizienz auch mit weiter steigenden Erträgen. Die 2018 erwirtschaftete EBITDA-Marge liegt ebenso wie die EBIT-Marge deutlich über dem Branchendurchschnitt und bestätigt eindrucksvoll des Aufwärtstrend von SBF der letzten Jahre". Der Konzernabschluss 2018 wird im Laufe des April 2019 vorliegen und veröffentlicht werden. Über die SBF AG: Die SBF AG und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben. Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. Kontakt: SBF AG Der Vorstand Zaucheweg 4 04316 Leipzig Tel: +49 (0)341 65235 894 E-Mail: info@sbf-ag.com 22.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SBF AG Zaucheweg 4 04316 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 65235894 E-Mail: info@sbf-ag.com Internet: www.sbf-ag.com ISIN: DE000A2AAE22 WKN: A2AAE2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 768569 22.01.2019 ISIN DE000A2AAE22 AXC0217 2019-01-22/16:12