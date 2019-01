Umsetzbare Informationen für intelligentere B2B-Entscheidungen im Bereich Foodservice



"Wir sind davon überzeugt, dass Zilliant der richtige Partner ist, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne zu unterstützen", so METRO Cash & Carry Foodservice Director Deniz Alka?. "Sie sind einzigartig positioniert, um eine optimierte Preisgestaltung in unseren beiden Geschäftsbereichen Cash & Carry und Foodservice Delivery (FSD) anzubieten."



METRO hatte mehrere Softwareunternehmen auf dem Markt untersucht und kam zu dem Schluss, dass Zilliant Price IQ die einzige Lösung ist, die sowohl die Regal- als auch die FSD-Preisoptimierung gleichzeitig bewältigen kann. Durch einen gründlichen Geschäftsdiagnoseprozess entdeckte Zilliant erhebliche Preisreduzierungsmöglichkeiten durch die Nutzung von KI und fortschrittlicher Analytik und festigte damit die Entscheidung von METRO, eine langfristige Partnerschaft mit Zilliant einzugehen.



"Wir freuen uns sehr über den Ausbau unserer Beziehungen mit der METRO Group", so Greg Peters, President & CEO von Zilliant. "Zilliant ist einzigartig positioniert unter den Anbietern von Preisoptimierungs- und Vertriebslösungen, um eine einzige Lösung und Instanz bereitzustellen, mit der B2B-Unternehmen profitables Wachstum mit KI-gesteuerten, umsetzungsfähigen Erkenntnissen beschleunigen können. Dies führt zu intelligenteren kommerziellen Entscheidungen im gesamten Unternehmen."



Informationen zu METRO



METRO ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. METRO/MAKRO Cash & Carry betreibt mehr als 750 Großmärkte in 25 Ländern mit rund 100.000 Mitarbeitern. Weitere Informationen finden Sie unter www.METROag.de.



Informationen zu Zilliant



Zilliant hilft B2B-Unternehmen dabei, Daten in handlungsrelevante Erkenntnisse zu verwandeln, die das profitable Wachstum unterstützen. Die KI-gestützte Zilliant IQ-Plattform liefert handlungsrelevante Echtzeitinformationen hinsichtlich Umsatz und Preisniveau für traditionelle und digitale Kanäle. So lassen sich der unmittelbare Nutzen jeder Transaktion und der Kundenertragswert maximieren. Erfahren Sie mehr unter www.zilliant.com oder folgen Sie Zilliant auf Twitter und LinkedIn.



