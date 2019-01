Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute wie so häufig Wirecard. Konzernchef Markus Braun hat sich zu Wort gemeldet und mit optimistischen Aussagen für Zuversicht unter den Investoren gesorgt. Bei den Verkäufen steht E.ON im Fokus. Hier gilt offenbar das Prinzip "sell on good news". Schließlich gab es eine positive Analystenstudie.