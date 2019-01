Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1360 Dollar gehandelt. Sie kostete damit etwas weniger als im frühen Handel. Zuvor war der Euro zum Dollar auf einen zweiwöchigen Tiefstand gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs auf 1,1354 (Montag: 1,1362) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8807 (0,8801) Euro.

Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. Dominiert wird der Markt durch einen anhaltenden Konjunkturpessimismus. Dieser wurde durch schwache Daten vom US-Häusermarkt verstärkt. Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten sorgte ebenfalls für Verunsicherung. Positiv ausgefallene Daten aus Deutschland stützten den Eurokurs nicht. So hatten sich die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland im Januar überraschend den dritten Monat in Folge aufgehellt.

Von der Verunsicherung profitierten als sicher geltenden Währungen wie der japanische Yen. Der australische und neuseeländische Dollar wurden dagegen eher gemieden. Australien und Neuseeland sind wirtschaftlich eng mit China verbunden, dessen Wachstum sich zuletzt weiter abgeschwächt hatte.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88000 (0,88303) britische Pfund, 124,25 (124,60) japanische Yen und 1,1326 (1,1343) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag bei 1281 Dollar gehandelt. Das war knapp ein Dollar mehr als am Vortag./jsl/bgf/he

ISIN EU0009652759

AXC0228 2019-01-22/16:46