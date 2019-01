Sphera Solutions und Petrotechnics, ein Unternehmen von Sphera, werden in unabhängigem, branchenführendem Report als Marktführer für Operational Risk Management (ORM) Software eingestuft



Chicago (ots/PRNewswire) - Sphera, der weltweit größte Anbieter von integrierter Risikomanagementsoftware, gab heute bekannt, dass Petrotechnics, ein Unternehmen von Sphera, als "Leader" im Verdantix ORM Green Quadrant Benchmark-Report ausgezeichnet wurde.



Der Verdantix ORM Green Quadrant-Report kommt im Anschluss an die kürzlich erfolgte Übernahme von Petrotechnics durch Sphera, die der Erweiterung seiner End-to-End-Operational Risk-Lösung dient. Der Report hebt die Stärke dieses jetzt kombinierten Angebots hervor.



Verdantix ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf innovative Technologien, die den Geschäftsbetrieb optimieren. Der heute veröffentlichte Green Quadrant ORM-Report analysiert die Fähigkeiten und die Markendynamik von 17 branchenführenden Softwareanbietern, deren Technologiepaket Arbeitserlaubnis, Prozesssicherheit und Barrier-Management, Notfallmaßnahmen und weitere Lösungen abdeckt, die Unternehmen eine verbesserte Möglichkeit bieten, Risiken im Zusammenhang mit Sachanlagen zu identifizieren, zu bewerten und einzugrenzen.



Der Report benennt Sphera als führenden Spezialisten im ORM-Bereich. Das Unternehmen punktete ebenfalls sehr gut in den Kategorien Mobile App, relationale Datenbank und Störfallmanagement.



Petrotechnics wurde im Report als die robusteste ORM-Lösung im Markt eingestuft. Die Technologie bietet in Echtzeit einen Überblick auf alle operativen Risiken, der für Manager und Mitarbeiter an vorderster Front unerlässlich ist. Petrotechnics wurde auch für seine industrielle Systemintegration mit Bestnoten bewertet und ist Spitzenreiter in der ORM Digital Twin-Technologie.



"Der Verdantix Green Quadrant-Report zeigt, dass sowohl Sphera als auch Petrotechnics bereits führend auf dem Gebiet der operativen Risikosteuerung sind", erklärt Paul Marushka, President und CEO von Sphera. "Mit vereinten Kräften werden wir bahnbrechende Resultate liefern, die Unternehmen helfen, für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu sorgen, ihre Produkte nachhaltig zu machen und ihre Betriebsabläufe produktiv zu halten".



Sphera verfügt über die fortschrittlichsten und vielfältigsten Lösungen für ORM, und seine globalen Kunden werden von der neu hinzugekommenen Petrotechnics-Plattform und ihrem ORM Digital Twin-Angebot profitieren.



Malavika Tohani, Principal Analyst bei Verdantix, sagt: "Die Übernahme von Petrotechnics durch Sphera ist ein weiterer Schritt, das Management der Bereiche Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie Sicherheit und industrielle operative Risikosteuerung zusammenzuführen. Sphera kann damit ein umfassenderes Angebot bieten und sich einen Vorteil auf dem Markt verschaffen".



Informationen zu Sphera



Sphera ist der weltweit größte Anbieter von integrierter Risikomanagementsoftware und Informationsdienstleistungen mit den Schwerpunkten operatives Risiko, Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz (Environment, Health and Safety, EHS) und Produktverantwortung. Das Unternehmen, das über 3.000 Kunden und mehr als 1 Million Einzelanwender in über 70 Ländern betreut, engagiert sich seit mehr als 30 Jahren dafür, durch Verbesserung der operativen Exzellenz eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt zu schaffen.



Informationen zu Petrotechnics - ein Unternehmen von Sphera



Petrotechnics mit Sitz im schottischen Aberdeen bietet Software- und Beratungsdienste an, die allen Mitarbeitern in einem Unternehmen eine fundiertere Entscheidungsfindung und Operational Excellence ermöglichen.



