Pressemitteilung der Hylea Group S.A.:

* Erweiterung des Hylea-Management-Teams

* Einführung vollautomatischer Produktionsprozesse in neuer Fabrik in Fortaleza

* Neue Vertriebsgesellschaften in UK und China in Gründungsphase

* Antrag auf BRC Global Standard-Zertifizierung

Die Hylea Group, ein weltweit bedeutender Produzent von Bio-Paranüssen, treibt derzeit das Wachstum in allen Unternehmensbereichen stark voran. Im Zuge der Inbetriebnahme der neuen hochmodernen Produktionsfabrik in Fortaleza hat die Unternehmensgruppe ihr Management-Team in Bolivien erweitert und mit der Etablierung vollautomatischer Produktionsprozesse begonnen. Zudem befinden sich vertriebsseitig derzeit zwei neue Tochtergesellschaften in der Gründungsphase, um den Markt-Eintritt der biozertifizierten Hylea-Produkte in UK sowie in China vorzubereiten.

Erweiterung des Managements

Um die zunehmenden Aufgaben im aktuellen Wachstumsprozess bestmöglich zu bewältigen, hat die Gründerfamilie Hecker mit Nils Peters und ...

