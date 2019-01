Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Deutschland ist und bleibt trotz anhaltender Niedrigstzinsen das Land der Aktienmuffel. So sind nach einer aktuellen Studie des Deutschen Aktieninstituts 86 Prozent der Bundesbürger weder in Aktien noch in Aktienfonds investiert. Und 88 Prozent der Aktienverweigerer denken nicht einmal daran, das zu tun. Ein schwerer Fehler. Denn:Durch das...

Den vollständigen Artikel lesen ...