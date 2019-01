München (ots) -



Im wahren Leben glücklich verheiratet, in der ARD-Degeto Familienkomödie "Scheidung für Anfänger" im großen Ehestreit: Andrea Sawatzki und Christian Berkel spielen ein Ehepaar, dessen geplante friedliche Trennung wider Erwarten zur Schlammschlacht mutiert. So aber kommt die lang vermisste Dynamik zurück ins Leben der erlahmten Beziehung. Vielleicht ist sogar ein gemeinsamer Neuanfang drin - allerdings nur, wenn bei der Gütertrennung nicht zu viel Porzellan zu Bruch geht. In den Nebenrollen zu sehen sind Doris Schretzmeyer und Pierre Besson als gewiefte Rechtsbeistände sowie in weiteren amüsanten Rollen Anna Stieblich und Ludger Pistor. Regie führte Thorsten M. Schmidt, das Drehbuch schrieb Nina Bohlmann.



"Scheidung für Anfänger" ist eine Produktion von ITV Studios Germany im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzenten sind Christiane Ruff und Imre von der Heydt. Die Redaktion verantworten Stefan Kruppa und Sascha Schwingel (ARD Degeto).



