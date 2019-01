In den vergangenen Wochen haben wir uns an dieser Stelle näher mit der sogenannten Verhaltensökonomie beschäftigt. Es ging, vereinfacht gesagt, um Denkfehler, die uns insbesondere am Finanzmarkt eine ganze Stange Geld kosten können. Heute wollen wir ein kleines Fazit ziehen. Selbstverständlich tun wir das auch diesmal mit Dr. Christian Kurz, Managing Partner bei Strongbox Capital.