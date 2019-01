ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Dienstag ähnlich unentschlossen gezeigt wie am Vortag. Abgaben und Aufschläge wechselten sich ab. Einige Händler setzten darauf, dass erst der Besuch des chinesischen Vizepremiers Liu He in Washington Ende Januar für den nächst größeren Impuls am europäischen Aktienmarkt sorgen könnte. Die laufenden Gespräche zum Handelskonflikt zwischen den USA und China wirkten ohne greifbare Ergebnisse wie ein Hemmschuh, hieß es mit Blick auf die um sich greifenden Wachstumssorgen, nachdem der IWF seine Prognose gesenkt und China mit schwachen Daten aufgewartet hatte.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 8.966 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 56,85 (zuvor: 33,48) Millionen Aktien. Ins Bild passten da enttäuschende Geschäftszahlen der UBS.

Das schwierige Marktumfeld hat der Großbank im vierten Quartal zu schaffen gemacht. Händler sprachen von schwachen Quartalszahlen querbeet. Der bereinigte Vorsteuergewinn lag laut Vontobel klar unter den Erwartungen. Die Citigroup stufte die Ergebnisse der UBS als "sehr schlecht" ein. Der Nettogewinn habe den Konsenserwartungen substanziell hinterhergehinkt - und dies so bald nach dem optimistischen Investorentag. Baader Helvea rechnete mit weiter sinkenden Marktschätzungen. Die UBS-Aktie stürzte um 3,2 Prozent ab, im Schlepptau verloren Julius Bär 2,5 Prozent.

Nestle zogen nach einer Hochstufung durch Liberum gegen die Marktschwäche um 0,1 Prozent an. Der Computerzubehörhersteller Logitech hat nach einem guten dritten Geschäftsquartal seinen Gewinnausblick für das Geschäftsjahr 2018/19 angehoben. Die Aktie drehte mit den Konjunktursorgen nach anfänglichen Aufschlägen ins Minus und gab letztlich 0,3 Prozent ab. Nach Vorlage von Gesamtjahreszahlen legten SGS um knapp 0,1 Prozent zu. Händler sprachen von einem unspektakulären Geschäftsausweis des Warenprüfkonzerns.

January 22, 2019

