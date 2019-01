Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Karl Erhard, der als Kriminalkommissar unter Hochdruck Mordfälle aufklärte / Freitag, 25. Januar 2019, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Ob bei der Arbeit oder im Privatleben: Menschen stehen ständig unter Druck. Wie gelingt es, auszubrechen? Stress und Druck führen nicht selten zu einem Burn-Out oder Depressionen. In einigen Berufen ist der Druck aber auch auf anderer Ebene enorm: Beispielsweise, wenn ein Ermittler einen Mordfall aufklären muss. Bei derartigen Herausforderungen treibt Druck oftmals auch zu Höchstleistungen an. Auch im persönlichen und familiären Umfeld verspüren viele Menschen großen Druck. Dabei geht es häufig um das Gefühl, Erwartungen von Familie oder Gesellschaft nicht gerecht werden zu können. Wie geht man mit Druck um? Wie gelingt es, ihn auszublenden? Wie kann man an Druck sogar wachsen, anstatt an ihm zu zerbrechen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Unter Druck" am Freitag, 25. Januar, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Dana Diezemann wurde als Mann geboren und lebte lange Zeit ein Versteckspiel Dana Diezemann wurde im falschen Körper geboren - doch erst nach einem jahrzehntelangen Versteckspiel entschied sie sich zur Geschlechtsangleichung. "Ich habe einfach gefühlt, dass das nicht mein Leben ist. Ich wurde wie ein Mann behandelt, aber ich fühlte mich nicht so." Nach belastenden Kämpfen ist Dana Diezemann heute von einem enormen Leidensdruck befreit und nach wie vor glücklich mit ihrer Ehefrau Stefanie, die sie damals noch als Mann kennenlernte.



Daniel Göring litt aufgrund von Leistungsdruck unter Burnout - bis hin zum Suizidversuch Als Pressesprecher arbeitete Daniel Göring jahrelang unter Hochdruck. Dass das mehr war, als er verkraften konnte, merkte er erst, als es schon zu spät war: "Das ist ja das Verfluchte am Burnout, der schleicht sich immer auf Samtpfoten an." Erst nach einem gescheiterten Selbstmord-Versuch wurde Göring klar, dass er in seinem Leben grundlegend etwas ändern musste.



Sarah-Lee Heinrich wächst mit Hartz IV und den dazugehörigen Nachteilen auf Etwas an ihrer Situation ändern würde Sarah-Lee Heinrich gerne, doch als Kind in einem Hartz-IV-Haushalt sind die Möglichkeiten begrenzt. Als sie auf ein Gymnasium wechselte, wurde ihr täglich vor Augen geführt, was sie alles nicht hat: "Ich fühlte mich unter Druck, mitzuhalten - was gar nicht möglich ist." Gegen Vorurteile und Einschränkungen will die 17-Jährige ankämpfen.



Karl Erhard klärte als Kriminalkommissar jahrzehntelang unter Hochdruck Mordfälle auf Unter Druck war Karl Erhard als Kriminalkommissar ständig: "Sie wollen alles tun, um den Täter so schnell wie es geht zu fassen." Dabei trieb den Mordermittler nicht nur Zeitdruck, sondern vor allem Verantwortung gegenüber Opfern und Angehörigen an. Die Bilder der grausamen Taten lassen ihn auch heute im Ruhestand nicht los. Genauso wie der einzige Fall, den er nicht lösen konnte.



Anja Graef durchlitt für ihren Kinderwunsch zwölf erfolglose künstliche Befruchtungen Anja Graef war beruflich auf der Erfolgsspur - nur ein Kind fehlte zum perfekten Glück. Als sich der Kinderwunsch des Paares jedoch auf natürlichem Wege nicht erfüllte, wandte sich Anja Graef an eine Kinderwunschklinik. Doch mit jeder der insgesamt zwölf erfolglosen Behandlungen wurde ihre Verzweiflung größer: "Die Drucksituation hat mich irgendwann zerrissen."



Ursula Nuber ist als Psychologin und Psychotherapeutin tätig Die Psychologin und Psychotherapeutin Ursula Nuber weiß: "Der Umgang mit Druck hängt wesentlich davon ab, wie wir aufwachsen und was wir gelernt haben." Denn nur so können Menschen die nötige Resilienz entwickeln, die es ihnen ermöglicht, mit Drucksituationen gut umzugehen.



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



"Nachtcafé: Unter Druck" am Freitag, 25. Januar 2019, 22 Uhr im SWR Fernsehen



Weitere Informationen unter: http://swr.li/nachtcafe-unter-druck-2019



Fotos über www.ARD-Foto.de



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2