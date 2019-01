Bonn/ Berlin (ots) - Die FDP trifft sich am Sonntag in Berlin, um über Programm und Kandidatenliste für die Europawahl im Mai zu debattieren und abzustimmen. phoenix fasst die wichtigsten Äußerungen und Beschlüsse des Parteitags ab 14.00 Uhr zusammen - darunter die Reden des Parteivorsitzenden Christian Lindner und der Generalsekretärin Nicola Beer, die das Wahlprogramm der Liberalen einbringen wird und sich zugleich um Platz 1 der Kandidatenliste für die Europawahl bewirbt.



phoenix-Hauptstadtkorrespondent Erhard Scherfer ist vor Ort. Als Gesprächspartner erwartet er den Europapolitiker und ehemaligen Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff, sowie die Spitzenkandidatin der Jungen Liberalen für die Europawahl, Svenja Hahn. Gemeinsam mit dem Journalisten Daniel Brössler von der Süddeutschen Zeitung analysiert er das Parteitagsgeschehen.



