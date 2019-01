Hamburg (ots) -



Die Berliner Fashion Week hat letzte Woche die trendorientierten Fashionistas wieder in Atem gehalten. Ein Anlaufpunkt dabei war die InStyle Lounge des Fashion Magazins InStyle aus dem Hause Hubert Burda Media. Bereits zum vierten Mal fanden sich Influencer, VIPs und modebegeisterte Leserinnen bei der zweitägigen Lounge ein. Das Cafe Moskau mit seiner besonderen architektonischen Note war dabei das Epizentrum der neuesten Trends.



Natürlich war auch Bijou Brigitte, das angesagte Modeschmucklabel aus Hamburg, dabei. Ausgewählte Styles aus der neuen Kollektion präsentierten sich den interessierten Gästen am Bijou Brigitte-Stand. Die Besucherinnen und Besucher verliehen mit individuellen Anhängern - Tassels, Buchstaben und Co - ihren Taschen einen personalisierten Look. Den süßen Taschenveredlern konnten die Fashionistas nicht widerstehen. Beliebt waren insbesondere Initialen oder Münzen, die ein absolutes Must-have in der Modewelt sind.



Rund 700 Gäste genossen die vielfältigen Angebote der facettenreichen Event-Partner und kleine Köstlichkeiten. Darunter waren zahlreiche prominente Modefans und angesagte Influencer, wie Angelina Kirsch, Nova Meierhenrich und Riccardo Simonetti.



Über Bijou Brigitte:



Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit rund 1.050 Filialen vertreten. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.



