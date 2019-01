London (ots/PRNewswire) -



Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) gibt den Wert seiner Aktienbeteiligung an Phunware Inc. ("Phunware"), bekannt. Es bietet eine vollständig integrierte Enterprise-Cloud-Plattform für Mobiltelefone, die Produkte, Lösungen, Daten und Dienstleistungen für Marken weltweit anbietet.



Bei einem Phunware-Kurs von 149 US-Dollar (C$198) bei Börsenschluss der NASDAQ am Freitag, den 18. Januar, werden die Anteile von Fineqia an Phunware mit 2.424.975 US-Dollar (C$3.216.185) bewertet. Der Optionsrechtsanspruch des Unternehmens erstreckt sich auch auf den Kauf einer gleichwertigen Anzahl von Aktien, was Fineqia einen kombinierten Aktien- und Optionswert von 4.849.950 USD (C$6.432.390) verschafft.



"Die Investition von Fineqia bei Phunware hat sich ausgezahlt", erklärte Martin Graham, Chairman von Fineqia. "Das hat sich mit unseren derzeitigen Aktien-, Options- und Tokenrechten als großer Schritt für Fineqia erwiesen."



Phunware Inc. mit Sitz in Austin, Texas, ist Pionier auf dem Gebiet von Multiscreen-as-a-Service (MaaS), einer vollständig integrierten Enterprise Cloud-Plattform für Mobiltelefone. Diese stellt Unternehmen die Produkte, Lösungen, Daten und Dienstleistungen zur Verfügung, die sie benötigen, um ihre Portfolios und Zielgruppen für mobile Anwendungen weltweit zu aktivieren, zu verwalten und zu vermarkten. Phunware unterstützt die weltweit bekanntesten Marken bei der Entwicklung kategorienspezifischer mobiler Erlebnisse. Mehr als eine Milliarde aktive Geräte nutzen die Plattform jeden Monat.



Phunware wurde im Februar 2009 gegründet und hat rund 100 Millionen Dollar von Investoren wie Wavemaker Partners (Draper Network Fund), Fraser McCombs Ventures, Maxima Ventures, Samsung, Cisco Investments, World Wrestling Entertainment, PLDT Capital, Central Texas Angel Network (CTAN), Baylor Angel Network (BAN) und anderen beschafft.



Mit der Phunware-Plattform können täglich mehr als 6 Milliarden Transaktionen durchgeführt und mehr als 5 Terabyte an Daten pro Tag erzeugt werden. Das Unternehmen hat 13 Patente und sechs weitere sind in seinem Portfolio für geistiges Eigentum angemeldet.



"Das Geschäftsmodell von Phunware und Millionen aktiver Benutzer eignen sich gut für Blockchain-Anwendungen und eine virtuelle Kryptowährung", sagte Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia. "Im Gegensatz zu den meisten anderen Unternehmen, die Krypto-Token planen, erzielt Phunware einen jährlichen Umsatz in Millionenhöhe und gehört damit in eine ganz andere Liga. Genau das hat uns letztes Jahr dazu bewogen, zu investieren und könnte das unglaubliche Anlegerinteresse erklären, das derzeit an den Aktien von Phunware besteht."



Fineqias Beteiligung an Phunware erfolgt über ihre Tochtergesellschaft Fineqia Investments Ltd. Es entspricht der Strategie von Fineqia, in Unternehmen zu investieren, die sich mit Blockchain beschäftigen und ihr Geschäftsmodell unterstützen. Während die Aktien einer obligatorischen Sperrfrist unterliegen, sind Aktien, welche durch Ausübung von Optionsscheinen erworben werden, im freien Handel.



Fineqia erwarb im vergangenen Jahr Vorzugsaktien, die in Stammaktien umgewandelt werden können, und erhielt eine entsprechende Anzahl von Optionsscheinen sowie Rechte zum Erhalt von Token bei zukünftigen Krypto-Währungsangeboten.



Der verwendete Wechselkurs für US$ zu C$ beträgt 1:1,32628.



Über Fineqia Inc.



Das Unternehmen Fineqia International Inc. ist in Kanada (CSE: FNQ), den USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA) börsennotiert. Fineqia International skizziert die Corporate Governance, die Kultur, die Prozesse und die Beziehungen des Unternehmens, denen das Unternehmen, seine Tochtergesellschaften und Investments unterliegen. Fineqia International überwacht und gewährleistet den Erfolg, die Planung und das Wachstum des Unternehmens und all seiner Tochtergesellschaften. Weitere Informationen finden Sie unter: https://investors.fineqia.com/news



Über Fineqia Investments Ltd



Fineqia Investments Ltd ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Fineqia International. Das Unternehmen wurde gegründet, um das wachsende Portfolio an Unternehmen der Blockchain-, Fintech- und Kryptowährungstechnologie weltweit zu halten.



Über Phunware, Inc.



Phunware Inc. ist Pionier auf dem Gebiet von Multiscreen-as-a-Service (MaaS), einer vollständig integrierten Enterprise Cloud-Plattform für Mobiltelefone. Diese stellt Unternehmen die Produkte, Lösungen, Daten und Dienstleistungen zur Verfügung, die sie benötigen, um ihre Portfolios und Zielgruppen für mobile Anwendungen weltweit zu aktivieren, zu verwalten und zu vermarkten. Zu den Softwareentwicklungssystemen von Phunware gehören standortbezogene Dienste, mobiles Engagement, Content Management, Messaging, Werbung, Kundenbindungssysteme (PhunCoin) und Analytik sowie ein mobiles App-Framework aus vorintegrierten iOS- und Android-Softwaremodulen für den Aufbau von internen oder channelbasierten mobilen App-Lösungen und vertikalen Lösungen. Phunware unterstützt die weltweit bekanntesten Marken bei der Entwicklung kategorienspezifischer mobiler Erlebnisse. Mehr als eine Milliarde aktive Geräte nutzen die Plattform jeden Monat. Weitere Informationen darüber, wie Phunware die Interaktion von Konsumenten und Marken mit dem Handy in der virtuellen und physischen Welt verändert, finden Sie unter http://www.phunware.com, http://www.phuncoin.com und folgen Sie @phunware auf allen sozialen Netzwerken.



HINWEIS FÜR IN DIE ZUKUNFT GERICHTETE AUSSAGEN



Diese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichtete Informationen (gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen) ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen mit Ausnahme von historischen Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das "Unternehmen") glaubt, erwartet oder annimmt, dass sie sich in der Zukunft ereignen werden (einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen bezüglich möglichen Übernahmen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung von Wörtern wie "könnte", "wird", "sollte", "weiterhin", "erwarten", "voraussehen", "wird geschätzt", "glauben", "beabsichtigen", "planen" oder "prognostiziert" oder der Negation dieser Wörter sowie anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele nicht vom Unternehmen kontrolliert oder vorhergesehen werden können und die dazu führen können, dass die Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von aktuellen Erwartungen unterscheiden, zählen unter anderem und ohne Einschränkung das Unvermögen, ausreichende Finanzierungsmittel einzuholen, und andere Risiken, die in öffentlichen Registern des Unternehmens bei den entsprechenden Wertpapierregulierungsbehörden offengelegt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage gibt nur die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie geäußert wird, außer wenn geltende Wertpapiergesetze etwas anderes verlangen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es denn, dies wird gemäß dem geltenden Wertpapierrecht gesetzlich vorgeschrieben.



Für Anfragen: Bundeep Singh Rangar, CEO, Bundeep.Rangar@Fineqia.com , Tel .: +1-778-654-2324



OTS: Fineqia International Inc newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122309 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122309.rss2