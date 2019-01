Straubing (ots) - An die Bremser innerhalb der EU darf auf keinen Fall das trotzige Signal "Wenn ihr nicht wollt, dann eben ohne euch" gehen. Das könnte die Risse, die durch die Gemeinschaft der nach dem Brexit dann nur noch 27 Staaten gehen, weiter vertiefen. All jene, die sich eine schwächere EU wünschen wollen, ob osteuropäische - und andere - Populisten, Donald Trump oder Vladimir Putin, würden sich ins Fäustchen lachen. Deutschland und Frankreich sollten der Versuchung widerstehen, ihre neu besiegelte alte Liebe allzu demonstrativ zu feiern. Sie müssen statt dessen vormachen, dass mehr Gemeinsamkeit sich wirklich auszahlt. Und demonstrieren, dass sie nicht ihr eigenes Süppchen kochen. Sondern ihre vertiefte Ehe dazu nutzen, um die ganze EU-Familie voranzubringen.



