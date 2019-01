Luxemburg/Berlin (ots) -



"Küss mich! Ich bin ein Prinz." - Ganz sicher wird sich nicht jeder Frosch gleich nach dem ersten Kuss in einen Prinzen verwandeln. Doch bis der Prinz endlich kommt, kann man es auf jeden Fall mal mit der jüngsten Edition von 28 BLACK versuchen. Pünktlich zum Valentinstag verführt der Energy Drink 28 BLACK mit einer herzigen Frosch-Dose und der Aufforderung "Kiss me" zum Küssen. Denn Küssen macht nicht nur glücklich und entspannt, sondern ist obendrein auch noch gesund. Und wer weiß, vielleicht ist unter all denen, die geküsst werden, ja doch der ein oder andere (Herzens-)Prinz dabei.



Die Frosch-Edition ist mit der 28 BLACK Sorte Nr. 1, Açaí, gefüllt und ab sofort als 4-Pack exklusiv im 28 BLACK Online Shop unter https://www.28black.com/shop/ erhältlich - versandkostenfrei und nur solange der Vorrat reicht. Übrigens, auch für alle, die gerne selbst kreativ werden und ihre eigene Edition verschenken möchten, hält 28 BLACK ein tolles Tool bereit: unter www.your28black.com kann jeder seine ganz eigene 28 BLACK-Dose gestalten - mit Fotos, Texten und Grafiken.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.



