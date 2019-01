Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG rechnet mit deutlicher Überschreitung der Gewinnprognose für 2018 DGAP-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG rechnet mit deutlicher Überschreitung der Gewinnprognose für 2018 22.01.2019 / 20:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorstand der Deutsche Börse AG gibt nach einer ersten Konsolidierung der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt, dass die Prognose des Wachstums des bereinigten Konzern-Periodenüberschusses für 2018 deutlich übertroffen wird. Aktuell rechnet der Vorstand mit einem Wachstum des bereinigten Konzern-Periodenüberschusses von rund 17 Prozent bei einer Prognose von mehr als 10 Prozent. Kontakt: Ingrid Haas Group Communications Deutsche Börse AG Telefon: +49 69 211 1 32 17 Martin Halusa Group Communications Deutsche Börse AG Telefon: +49 69 211 1 29 01 E-Mail: media-relations@deutsche-boerse.com 22.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Börse AG - 60485 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 211 - 0 E-Mail: ir@deutsche-boerse.com Internet: www.deutsche-boerse.com ISIN: DE0005810055, DE000A1RE1W1, DE000A2LQJ75, DE000A161W62, DE000A1684V3 WKN: 581005, A1RE1W, A2LQJ7, A161W6, A1684V Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 768641 22.01.2019 CET/CEST ISIN DE0005810055 DE000A1RE1W1 DE000A2LQJ75 DE000A161W62 DE000A1684V3 AXC0259 2019-01-22/20:25