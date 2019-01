Mannheimer Morgen zum Zwist um das EU-Energiesiegel Überschrift: Vertrauen oder vergessen Öko-Design-Richtlinie - wer auch immer diesen Namen für die Energieeffizienz von modernen Elektrogeräten erfunden hat, war sicherlich nicht in erster Linie kundenorientiert. Tatsache ist allerdings, dass die Vorgaben zu einer echten Orientierung für Verbraucher in allen Mitgliedstaaten geworden sind. Weil die wissen wollen, wie stromsparend ein Gerät ist. Und weil die Hersteller gezwungen werden, klimaschonende Produkte anzubieten. Beides ist durchaus gelungen. Gerade deshalb wiegt der Staubsauger-Streit jetzt umso schwerer. Denn auf dem Spiel stehen keineswegs nur die von der EU vorgeschriebenen Prüfverfahren, sondern auch das Vertrauen der Verbraucher. Wenn die Gründe haben, an den Angaben zu zweifeln, kann man die bunten Aufkleber auch gleich vergessen - es wäre das Ende eines besonders ehrgeizigen Teils der Klimaschutz-Bemühungen der EU. Dabei kann man durchaus die Frage aufwerfen, ob es eigentlich Sache einer EU-Kommission ist, sich mit solchen Prüfverfahren zu befassen. Oder ob die Tests nicht grundsätzlich in die Hand erfahrener Instanzen wie des TÜV oder anderer Organisationen gegeben werden sollten. Am Ende wird es allerdings ein technisch sauberes und vor allem verlässliches Ergebnis geben müssen, damit die bunten Labels zur Energieeffizienz eines Gerätes auch Vertrauen verdienen. Denn nur dann erfüllen sie ihren eigentlichen Sinn. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2019 14:12 ET (19:12 GMT)