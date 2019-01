FRANKFURT (Dow Jones)--Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat am Dienstag mehrere Tarifverträge mit der Deutschen Lufthansa gekündigt. Die Tarifkommission habe in den vergangenen Tagen "viele Themen hinsichtlich der Arbeits- und Vergütungsbedingungen identifiziert, die sich für die Kabine verbessern müssen", teilte die Gewerkschaft auf ihrer Webseite mit. Um entsprechende Forderungen durchsetzen zu können, seien der Manteltarifvertrag und der Vergütungstarifvertrag gekündigt worden. In den kommenden Wochen werde die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) dazu detaillierte Forderungspakete erarbeiten.

January 22, 2019 14:20 ET (19:20 GMT)

