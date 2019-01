Der Marktbetreiber Deutsche Börse blickt beim Gewinn optimistischer auf das abgelaufene Jahr als bisher. Das im Dax notierte Unternehmen erwartet nach vorläufigen Zahlen eine "deutliche" Überschreitung der Gewinnprognose für 2018. Beim bereinigten Konzern-Periodenüberschuss sei aktuell mit einem Plus von rund 17 Prozent zu rechnen, teilte die Deutsche Börse AG am Dienstagabend mit. Bisher habe die Prognose bei mehr als 10 Prozent gelegen. Der Aktienkurs der Deutschen Börse zog nach der Veröffentlichung auf der Handelsplattform Tradegate am Abend an.

Die Deutsche Börse ist dank des seit Anfang 2018 amtierenden Konzernchefs Theodor Weimer wieder in einem ruhigeren Fahrwasser. Nachdem das Jahr 2017 - noch unter der Verantwortung des Vorgängers Carsten Kengeter - von der fehlgeschlagenen Fusion mit der Londoner Börse, von Insidervorwürfen und dem darauf folgenden Chefwechsel geprägt war, hatte sich das Unternehmen zuletzt wieder voll auf das operative Geschäft konzentriert./he/gl/he

