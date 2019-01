Doha, Katar (ots/PRNewswire) -



Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit des Scheichs Tamim Bin Hamad Al-Thani, des Emirs des Staates Katar



Nach ihrer erfolgreichen Reise nach Malta, die europäische Kulturhauptstadt 2018, und zur UNESCO-Zentrale in Paris wird "The Majlis - Cultures in Dialogue", eine kulturenübergreifende Wanderausstellung, die eine Kollektion des Sheikh Faisal Bin Qassim Al-Thani Museums beinhaltet - eine einzigartige Sammlung von Artefakten, die die Interaktion von Zivilisationen in der Vergangenheit zeigt, während sie den Dialog in der Gegenwart fördert -, zu ihrem nächsten und dritten Halt weiterziehen, dem Institut du Monde Arabe in Paris, das am 8. Januar 2019 für das allgemeine Publikum eröffnet wurde und wo die Ausstellung bis zum 10. März 2019 zu sehen sein wird. Die kulturenübergreifende Ausstellung wird sorgfältig ausgewählte Objekte zeigen, die verschiedene Kulturebenen veranschaulichen und dabei die Verständnishorizonte erweitern, und sie wird durch einen offenen Raum für anregende Podiumsdiskussionen bereichert werden.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/811027/The_Majlis_Culture s_in_Dialogue.jpg )



Ein neuer Aspekt der Ausstellung im Institut du Monde Arabe ist die Tatsache, dass sie durch zeitgenössische Kunst aus der Sammlung des Instituts erweitert wurde. Während die antiken Stücke die Geschichte der kulturellen Integration präsentieren, betont die neue Kollektion zeitgenössischer Kunst die Kontinuität und Ununterbrochenheit des interkulturellen Dialogs.



Das hochgeschätzte Institut du Monde Arabe ist der perfekte Ort für diese Ausstellung, da es entsprechend konzipiert wurde, um starke und dauerhafte kulturelle Verbindungen zu schaffen und dabei einen konstruktiven Dialog zwischen der arabischen Welt, Frankreich und Europa zu pflegen. Dieser interdisziplinäre Raum ist der ideale Ort für die Entwicklung von Kulturprojekten, in Zusammenarbeit mit Institutionen, Schaffenden und Denkern aus der arabischen Welt, und zielt darauf ab, einen klaren Beitrag zur institutionellen kulturellen Landschaft zu leisten.



Seine Exzellenz Jack Lang, Präsident des Institut du Monde Arabe, kommentierte: "Es ist für uns eine stolze und ehrenvolle Aufgabe, mit den Organisatoren einer solch einzigartigen und einflussreichen Ausstellung zusammenzuarbeiten, die darauf ausgerichtet ist, Menschen und Kulturen über ihr künstlerisches Vermächtnis zusammenzubringen. Das Institut du Monde Arabe folgt der gleichen Philosophie und arbeitet darauf hin, ein besseres Verständnis zwischen der arabischen Welt und unserem Kontinent herzustellen. Wir sind zuversichtlich, dass das Institut du Monde Arabe weiterhin eine starke kulturelle Verbindung ermöglichen wird, die die Majlis-Ausstellung zu erreichen beabsichtigt. Gemeinsam werden wir diese Bewegung auf ein Niveau heben, das sie verdient."



Zu diesem Anlass äußerte sich Seine Exzellenz Scheich Faisal Bin Qassim Al-Thani mit den Worten:



"Von Anfang an war es die Absicht dieser kulturenübergreifenden Wanderausstellung, die Botschaft des Friedens, des Wohlstands und des Verständnisses der Kulturen zu verbreiten, die an Koexistenz glauben und toleranter werden. Mit dieser Ausstellung möchten wir den Fokus auf die Gemeinsamkeiten richten, die uns als Menschen, die unterschiedlichen Religionen und Kulturen angehören, verbinden. Diese Ziele werden in perfekter Weise durch die Artefakte gefördert, die wir ausgewählt haben, um im Institut du Monde Arabe gezeigt zu werden. Die Ausstellung wird aktiv die Rolle übernehmen, Geschichte, Kultur und Traditionen für die nachfolgenden Generationen lebendig zu halten sowie den kulturellen Dialog in den Ländern, die wir besuchen werden, zu fördern und aufrechtzuerhalten."



"The Majlis - Cultures in Dialogue" wird in mehrere europäische Länder reisen und eine einzigartige Kollektion präsentieren, die das Zusammenspiel von Zivilisationen reflektiert, um einen interkulturellen Dialog und den Geist des Verständnisses, der Harmonie und des Friedens zwischen Menschen zu fördern. Das kulturelle Erbe von Menschen - ihre Artefakte, ihr Handwerk, ihre Kunst und ihre Lieder - enthalten alle Arten von Wissen über die Ideen und Kulturen, die Nationen hervorbringen; sie erzählen Geschichten über soziale und religiöse Phänomene sowie die Bräuche und Traditionen, die im Leben unterschiedlicher Menschen überdauert haben.



OTS: "The Majlis - Cultures in Dialogue" newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133438.rss2



Pressekontakt: Danielle Audi Account Manager - Grey Doha Mobil: +974-6683454 E-Mail: Danielle.Audi@grey.com