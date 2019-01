BEIJING (IT-Times) - Die Aktien der chinesischen Social Media Plattform Weibo fallen heute in den USA um mehr als 13 Prozent und markieren damit zugleich ein 52-Wochen-Tief. Das Handelsvolumen bei Weibo-Aktien ist heute in den USA rund dreimal so hoch wie der Durchschnitt. Ein Analyst von Analyst von...

Den vollständigen Artikel lesen ...