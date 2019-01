Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag moderat zugelegt. Im Gegenzug gaben die Renditen der festverzinslichen Wertpapiere etwas nach. Hingegen ging es an der Wall Street nach einer wochenlangen Erholungsrally deutlich bergab, was Börsianer auch auf eine derzeit wenig ausgeprägte Risikobereitschaft der Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...