FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich der nachbörsliche Aktienhandel in Deutschland am Dienstagabend "ziemlich turbulent" gezeigt. Man habe gespürt, dass die Wall Street nach dem US-Feiertag des Vortages wieder gehandelt habe. Deutsche Börse wurden am Abend 3,5 Prozent fester gestellt. Der Börsenbetreiber hatte die eigene Gewinnprognose für das vergangenen Jahr deutlich übertroffen. "Das war mal eine positive Überraschung", sagte der Marktteilnehmer.

Lufthansa wurden dagegen 0,5 Prozent leichter getaxt. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hatte mehrere Tarifverträge mit der Fluglinie gekündigt. UFO will nun Forderungspakete erarbeiten.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.039 11.090 -0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 22, 2019 16:25 ET (21:25 GMT)

