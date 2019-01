Citi gab heute die Emission seiner ersten nachhaltigen Anleihen bekannt, mit dem das Unternehmen sein Engagement für die Umwelt- und Klimaschutzförderung ausbaut. Mit dieser Anleihe fördert Citi Projekte im Bereich erneuerbarer Energien, zukunftsfähiger Mobilität, Wasserqualität und Wasserschutz, Energieeffizienz und klimaeffizienter Gebäude im Rahmen seines Ziels, Umweltprogramme in Höhe von 100 Mrd. USD zu finanzieren.

Bei dem Deal, dessen Preisstellung am 22.Januar 2019 erfolgt, emittiert Citi fixverzinsliche 3-jährige Anleihen in Höhe von 1 Mrd. USD. Diese Transaktion repräsentiert das erste Angebot grüner Anleihen von Citigroup Inc.

"Wir sind stolz, mit der Emission unseres ökologischen Einführungsbonds in das neue Jahr zu starten", erklärte Jamie Forese, President der Citigroup und Leiter der Institutional Clients Group. "Diese Transaktion ist ein weiterer, wichtiger Schritt des Engagements von Citi für ein nachhaltiges Wachstum. Diese Anleihe vertieft außerdem unser Know-how im Hinblick auf ökologische Anleihen, stärkt die Partnerschaften mit unseren Kunden überall auf der Welt und bedient die wachsende Nachfrage von Investoren nach nachhaltigen Finanzmodellen."

Im Jahr 2015 gab Citi sein "$100 Billion Environmental Finance Goal" in Höhe von 100 Mrd. USD zur Finanzierung und Förderung von Umweltschutzlösungen und Beschleunigung des Übergang zu einer kohlenstoffarmen globalen Wirtschaft bekannt. Für dieses Ziel sollen innerhalb von 10 Jahren 100 Mrd. USD investiert werden. Citi ließ außerdem kürzlich verlautbaren, dass es bis 2020 seinen weltweiten Energiebedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien decken will. Beide Initiativen sind Teil des Beitrags von Citi im Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung (SDGs). Diese Ziele decken sich auch mit denen der Sustainable Progress Strategy von Citi, die die Leitprinzipien, Prioritäten und Bestrebungen von Citi im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutzförderung, umweltbezogenes und soziales Risikomanagement sowie die eigenen Betriebsabläufe und Lieferkette festlegt.

"Seit unserer Mitarbeit an der Festlegung der Green Bond Principles im Jahr 2014 hat Citi eine führende Rolle in der Entwicklung des Markts für nachhaltige Anleihen gespielt. Wir freuen uns darauf, unser Engagement in diesem wachsenden Markt fortzusetzen", kommentierte Michael Verdeschi, Treasurer bei Citi.

Im Green Bond Framework von Citi sind folgende Ziele für ökologische Investitionen definiert: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, zukunftsfähiger Verkehr, Wasserqualität und Wasserschutz sowie klimaeffiziente Gebäude. Das Beratungsunternehmen Sustainalytics hat das Green Bond Framework von Citi überprüft und in seinem Zweitgutachten bestätigt, dass das Rahmenwerk auf die gesamten Nachhaltigkeitsziele von Citi und die ICMA Green Bond Principles abgestimmt ist.

Citi, die führende globale Bank, verfügt über etwa 200 Millionen Kundenkonten und tätigt Geschäfte in über 160 Ländern und Regionen. Citi bietet Privatkunden, Unternehmen, Regierungen und Institutionen eine breite Vielfalt an Finanzprodukten und -dienstleistungen, darunter in den Bereichen Privatkundengeschäft und Kreditvergabe, Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Wertpapierhandel, Transaktionsdienste und Vermögensmanagement.

