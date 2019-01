NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR JAPAN, OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

Sika AG ("Sika") hat die Platzierung (das "Angebot") einer Pflichtwandelanleihe im Betrag von CHF 1,300 Millionen mit Fälligkeit in 2022 (die "Pflichtwandelanleihe") erfolgreich abgeschlossen. Sika beabsichtigt den Erlös der Pflichtwandelanleihe für die Finanzierung der kürzlich angekündigten Akquisition von Parex sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Pflichtwandelanleihe wird bei Fälligkeit, vorbehältlich des Rechts zur vorzeitigen Umwandlung von Sika und den Anleihegläubigern gemäss den allgemeinen Anleihebedingungen, verpflichtend in neue oder bereits existierende Namenaktien der Sika umgewandelt.

Die Pflichtwandelanleihe mit einer Stückelung von je CHF 200'000 wird zum Nennwert (100%) emittiert und hat einen jährlichen Coupon von 3.75%, welcher nachträglich zahlbar ist. Die anfängliche Untergrenze des Wandlungspreises wurde mit CHF 130.00 festgelegt und die anfängliche Obergrenze des Wandlungspreises mit CHF 146.25. Die maximale Wandlungsprämie entspricht einer Prämie von 12.5% im Verhältnis zur Untergrenze des Wandlungspreises.

Das Angebot beinhaltete ein öffentliches Angebot in der Schweiz sowie private Platzierungen der Pflichtwandelanleihe bei professionellen Investoren in anderen Ländern. Die Pflichtwandelanleihe wurde Investoren ausserhalb der USA gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 und ansonsten in Übereinstimmung mit geltenden aktienrechtlichen Gesetzen, Regeln und Regulationen angeboten.

Die Liberierung der Pflichtwandelanleihe ist für den 30. Januar 2019 vorgesehen. Das Gesuch zur Kotierung und zum Handel der Pflichtwandelanleihe wird gemäss Standard für Anleihen an der SIX Swiss Exchange gestellt. S&P Global Ratings sprach für die Pflichtwandelanleihe ein 'BBB' Rating aus.

Sika hat einer 90-tägigen Lock-up Periode zugestimmt, welche ab dem Tag der Festlegung der finalen Konditionen beginnt.

UBS agierte als Global Coordinator und Joint Bookrunner. Citigroup agierte neben UBS als Joint Bookrunner.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 19'500 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7.09 Milliarden erwirtschaftet.

