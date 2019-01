Zu den Höhepunkten des vierten Quartals zählen 49 neue Unternehmenskunden, 250 Prozent Wachstum neuer Jahresaufträge und elf Quartale des sukzessiven Wachstums.

Tradeshift, der führende Anbieter von Lieferkettenzahlungen und -märkten, gab heute die Ergebnisse des vierten Quartals 2018 bekannt, das elfte Quartal in Folge mit kontinuierlichem Wachstum und übertroffenen Zielen.

Die heute bekanntgegebenen Wachstumsstatistiken von Tradeshift im vierten Quartal umfassen:

Wachstum um 250 beim Auftragseingang im Jahresvergleich

Der Gesamtwert neuer Aufträge wuchs im vierten Quartal um 59 Millionen USD

Der Umsatz im Jahresvergleich wuchs um 178 (für die letzten 12 Monate)

Das Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) hat sich mehr als verdoppelt, was im Jahresvergleich einem Wachstum von 112 entspricht

Tradeshift Go erfuhr durch 12 im vierten Quartal neu unterzeichnete Geschäftsabschlüsse starkes Wachstum

Neu unterzeichnete App-Partnerschaft mit Transfermate ermöglicht Kunden von Tradeshift, problemlos Devisenzahlungen zu empfangen und zu tätigen.

Ausbau von Partner-Ökosystem mit zwei zusätzlichen BPO-Vertragspartnern

Der Kundenstamm des Unternehmens wuchs dieses Quartal mit bahnbrechenden 49 neuen Kunden weiterhin stark zu ihnen zählen Charter Hall, HSBC, Econocom und andere.

"2018 war für uns ein Rekordbetriebsjahr", so Christian Lanng, CEO und Mitgründer von Tradeshift. "Es war sehr erfreulich zu sehen, wie sich Fortune-500-Unternehmen der Transformation bewusst wurden, die sie in ihren jeweiligen Organisationen mithilfe der Tradeshift-Plattform fördern können. Die Zahlen sind der beste Beleg hierfür: Die Geschäfte, die wir dieses Jahr abgeschlossen haben, sind einfach unglaublich. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir in Kürze an Schwungkraft verlieren."

Zu den wesentlichen Höhepunkten im Jahr 2018 zählen:

300 Millionen USD kamen im Rahmen einer Serie-E-Finanzierungsrunde zusammen, die von Goldman Sachs und dem Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) geleitet wurde. Außerdem haben mitgewirkt: HSBC, H14, GP Bullhound und Gray Swan, eine neue, von den Gründern von Tradeshift gegründete Beteiligungsgesellschaft. Mit der neuen Finanzierungsrunde kommt die Finanzierung von Tradeshift insgesamt auf mehr als 400 Millionen USD, wodurch der Unternehmenswert auf 1,2 Milliarden USD steigt.

HSBC, Santander und weitere große Banken haben mit der neu ins Leben gerufenen Komplettlösung des Unternehmens für Zahlungen zusammengearbeitet: Tradeshift Pay. Auf diesen Start folgte die Bekanntgabe von sechs großen Produkt-Updates, darunter gründerunabhängige frühe Zahlungen, die Verwendung von KI zur Beschleunigung des AP-Verfahrens sowie blockchain-gestützte Finanzierungstechnologie.

Der Kundenstamm gewann über 100 neue Kunden, darunter Hertz, Shiseido, ECU und Fortune-500-Marktführer in den Bereichen Bekleidung, Landwirtschaft, Maschinenbau und Bauwesen, Gastgewerbe, Reisen und Lebensmittellieferung.

Die Geschäftsbeziehungen mit Kunden wie ADM, DPDHL, Vorwerk, Hilti, NHS SBS und anderen wurden erweitert und vertieft.

Das App-Ökosystem wurde durch eine neue wichtige Partnerschaft mit Coface, einem weltweit tätigen Kreditversicherer, ausgebaut, die FRDM-App (ehemals als Made In a Free World bekannt) wurde eingeführt, um Unternehmen zu helfen, Menschenhandel in ihren globalen Lieferketten zu erkennen sowie dem entgegenzuwirken, und es wurde eine App-Partnerschaft mit Transfermate abgeschlossen, um grenzübergreifende Zahlungen zu ermöglichen. Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr 2018 u. a. App-Partnerschaften mit Kompany, FreightOS und VATBox unterzeichnet.

Tradeshift fördert Lieferketten-Innovationen für die digital vernetzte Wirtschaft. Als Marktführer bei Lieferkettenzahlungen und -märkten unterstützt das Unternehmen Käufer und Händler bei der Digitalisierung aller Handelsabschlüsse, bei der Zusammenarbeit bei jedem Prozess und bei der Vernetzung mit allen Lieferketten-Apps. Mehr als 1,5 Millionen Unternehmen in 190 Ländern vertrauen Tradeshift bei der Verarbeitung von Geschäftswerten in Höhe von über einer halben Billion US-Dollar. Damit ist Tradeshift das größte internationale Unternehmensnetzwerk für An- und Verkauf. Entdecken Sie den Handel für alle unter tradeshift.com.

