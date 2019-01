Das neue professionelle thermische monokulare Gerät Scion ermöglicht eine Verbindung zu FLIRs TruWITNESS-Plattform

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) hat heute die Einführung des professionellen thermischen monokularen Geräts (Professional Thermal Monocular, PTM) FLIR Scion für Fachkräfte im Bereich öffentliche Sicherheit angekündigt. Der Scion PTM wird mit FLIRs hochleistungsfähigem Wärmebildkern Boson betrieben und garantiert somit eine bessere Bildqualität sowie eine Verbindung mit FLIR TruWITNESS, um verschlüsseltes Wärmebildvideo-Streaming in Echtzeit und Fachkräften somit ein besseres Situationsbewusstsein zu ermöglichen.

Der robuste Scion PTM verfügt über den fortschrittlichsten Wärmebildkern von FLIR, der es Anwendern ermöglicht, Objekte schnell und detailliert zu erkennen. Darüber hinaus bietet er eine klare Sicht bei schlechten Sichtverhältnissen. Der Scion PTM ist mit einer Aktualisierungsrate von 60 Hertz erhältlich und verfügt über einen internen Speicher von 2 Gigabyte sowie einen microSD-Kartensteckplatz, um sowohl geogetaggte Videos als auch Standbilder für die spätere Wiedergabe aufzunehmen. Zusätzliche Funktionen wie Bild-in-Bild-Zoom, GPS (Global Positioning System) sowie Bluetooth- und WLAN-Funktionen ermöglichen eine einfache Dateiübertragung zwischen Geräten.

In Verbindung mit der tragbaren Sensorplattform FLIR TruWITNESS, die für die Sicherheit in Städten sowie öffentliche Sicherheitsmaßnahmen entwickelt wurde, kombiniert Scion PTM Video-, Audio- und Standortdaten, damit Wärmebilder von jeder Verfolgung, Beweisaufnahme oder Such- und Rettungsaktion über ein drahtloses Netzwerk an die Kommandozentrale übertragen werden können.

"Der FLIR Scion ist das funktionsreichste kommerzielle, handgroße, thermische monokulare Gerät von FLIR und bringt eine neue Stufe der Technologie in die öffentliche Sicherheitsbranche", so Jim Cannon, Präsident und CEO von FLIR Systems. "Darüber hinaus bietet die Integration des Scion PTM mit FLIR TruWITNESS unschätzbare Möglichkeiten, die den Fachkräften im Bereich öffentliche Sicherheit mehr Informationen für die Entscheidungsfindung in Echtzeit vor Ort liefert."

Der Scion PTM, der die monokularen Wärmebildkameras der H-Serie von FLIR ersetzt, ist ab sofort in den Vereinigten Staaten ab 3.295 US-Dollar UVP über bestehende FLIR-Händler erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com/scion.

