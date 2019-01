Der internationale Verband hat nun über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner in 38 Ländern eine juristische Präsenz

Andersen Global gab eine Kooperationsvereinbarung mit Szabo Kelemen Partners Attorneys, einer renommierten Anwaltskanzlei mit Sitz in Budapest, Ungarn, bekannt. Ungarn ist das 38. Land, in dem Andersen Global Rechtsdienstleistungen anbietet und damit die wachsende Präsenz des internationalen Verbandes in Osteuropa ausbaut. Andersen Global ist nun in mehr als 46 Ländern weltweit vertreten.

Szabo Kelemen Partners wurde vor über zwei Jahrzehnten als Rechtsabteilung von EY in Ungarn gegründet. Die Kanzlei hat sich inzwischen zur führenden Anwaltskanzlei in Budapest entwickelt. Das Team besteht aus mehr als 30 Fachkräften mit jahrzehntelanger Rechtserfahrung sowie internationalen Auszeichnungen und wird weiterhin lokale und internationale Mandanten in Steuer-, Gesellschafts- und Handelsfragen verschiedener Branchen beraten.

"Wir haben als Teil der Big Four begonnen, und da wir in den letzten Jahren sahen, wie Andersen Global wächst und die Messlatte für Kundenservice höher legt, war es passend und naheliegend, unsere Kräfte zu bündeln, um unseren Kunden weltweit den besten und nahtlosen Service zu bieten", sagte Tamas Szabo, Gründer und Managing Partner bei Szabo Kelemen. "Wir freuen uns, eng mit unserer Partnerfirma in Budapest, OrienTax, zusammenzuarbeiten sowie mit allen Mitglieds- und Partnerfirmen von Andersen Global weltweit, um Kunden den besten Service und die besten Lösungen zu bieten."

"Tamas und sein Team bringen Expertise, Professionalität und Engagement mit, die hervorstechen und anderen auffallen", sagte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen Tax LLC CEO. "Wir bauen unsere Kompetenz in dieser Region weiter aus mit dem Ziel, die herausragende Rechts- und Steuerkanzlei der Region zu werden. Die Verbindung von Szabo Kelemen Partners und OrienTax schafft eine bedeutende und wettbewerbsfähige Plattform für Andersen Global in Ungarn."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit über 4.000 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 129 Standorten vertreten.

