Prestige Yachts präsentiert als Erster das Raymarine DockSense-System, durch das Andocken mit dem Boot automatisiert und vereinfacht wird

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) kündigte heute das assistive Andocksystem Raymarine DockSense an die branchenweit erste intelligente assistive Andocklösung mit Objekt- und Bewegungserkennung für die Sportschifffahrt. Das DockSense-System nutzt die FLIR-Kameratechnologie für maschinelles Sehen und Videoanalytik, um Informationen zu integrieren, die von den mittels Schiffsantrieb und Steuersystem erhaltenen Umgebungsbildern, gewonnen wurden, um Bootseigentümern in engen Gewässern beim Andockmanöver zu helfen. Darüber hinaus gab FLIR bekannt, dass Prestige Yachts, eine Marke der Groupe Beneteau, erstmals diese Technologie vorführen wird.

Das Andocken eines Bootes kann eine anstrengende Erfahrung sein, selbst für die erfahrensten Kapitäne. Oft erschweren Wind und Gezeiten diese Aufgabe und Missgeschicke beim Andocken können schnell zu kostspieligen Reparaturen führen sowie die Sicherheit gefährden. Das DockSense-System wurde konzipiert, um Kapitänen den Umgang mit dem Boot mittels der Virtual Bumper-Zonen-Technologie des Systems zu erleichtern, die das gesamte Boot umgibt. Nimmt der virtuelle Stoßfänger ein Objekt wahr, wie z. B. einen Pfahl oder ein anderes Schiff, korrigiert DockSense automatisch die Steuerung und übernimmt die Drosselung, um das Objekt zu vermeiden und dem Kapitän zu helfen, das Schiff zur Anlegestelle zu führen.

DockSense nutzt die Technologien Global Positioning System (GPS) sowie Attitude Heading Reference System (AHRS) zur Positionsmessung, um die Auswirkungen von Wind und Strömungen auszugleichen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Schiff die Anlegestelle ohne Probleme oder kostspielige Kollisionen erreicht. Das Raymarine DockSense-System umfasst mehrere FLIR-Kameras für maschinelles Sehen, ein zentrales Verarbeitungsmodul und die DockSense-App, die über die Axiom-Navigationsanzeige von Raymarine läuft. Das System lässt sich mit modernen Joystick-Antriebssystemen integrieren, wodurch assistive Steuerung und Drosselung geboten werden, was Kapitänen ein sicheres Einlaufen ermöglicht.

"Das assistive Andocksystem Raymarine DockSense verkörpert unseren lösungsorientierten Ansatz, indem FLIR-Navigation, maschinelles Lernen und Sensortechnologien kombiniert werden", so Jim Cannon, President und CEO von FLIR. "Vor allem integrieren wir diese Innovationen in einer einfachen Lösung, die sich einer wichtigen Herausforderung unserer Kunden annimmt, indem stressfreies Andocken ermöglicht wird. Das resultiert in einer sichereren Bootserfahrung, die alle an Bord mit mehr Freude erfüllt."

"Unser Ziel ist es, in Sachen Bootserfahrung weltweit den Ton anzugeben", so Hervé Gastinel, CEO der Groupe Beneteau. "Die Raymarine DockSense-Lösung wird zukünftigen Prestige-Eigentümern das nötige Selbstbewusstsein vermitteln, um sicher anzudocken. Außerdem steht es in Einklang mit unserer Vision, die Bootserfahrung zu vereinfachen und den Bootssport einem wesentlich größeren Publikum zugänglich zu machen", bestätigt Erik Stromberg, Direktor für Produkt-Marketing bei Prestige.

FLIR wird auf der Messe boot, die vom 19. bis 27. Januar in Düsseldorf stattfindet, am Stand von Raymarine (Halle 11, Stand A42) und am Stand von Prestige (Halle 6, Stand D57) eine Vorschau der Raymarine DockSense-Technologie zeigen. DockSense wird außerdem während der Miami Boat Show im Februar 2019 auf einer Prestige 460 Motorjacht vorgeführt.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.raymarine.com/docksense.

Über FLIR Systems

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilsonville, Oregon (USA). Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Sensorsystemen, die die Wahrnehmung verbessern, das Bewusstsein schärfen und dazu beitragen, Leben zu retten, die Produktivität zu steigern und die Umwelt zu schützen. Die Vision von FLIR ist es, mithilfe seiner fast 3.500 Mitarbeiter zum "sechsten Sinn der Welt" zu werden. Dafür werden Wärmebildkameras und ähnliche Technologien genutzt, um innovative, intelligente Lösungen für Sicherheit und Überwachung, Umwelt- und Zustandsüberwachung, Freizeitaktivitäten im Freien, maschinelles Sehen, Navigation und erweiterte Bedrohungserkennung anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.flir.com. Folgen Sie uns auch unter @flir

Über Prestige

PRESTIGE, eine große internationale Marke, hat sich erfolgreich im anspruchsvollen Markt für Luxus-Motorjachten etabliert. Jachten von PRESTIGE, die in Vendée, Frankreich, hergestellt und von Seglern entwickelt werden, gelten unter Meeresliebhabern als das Juwel des französischen Schiffsbaus. Gemeinsam mit dem Garroni Studio designt PRESTIGE die wohnlichsten Jachten von 40 bis 75 Fuß. Sowohl die FLYBRIDGE- als auch die SPORT-Linie bieten durchdachte Jachten, die sich durch ein ausgeprägtes zeitgenössisches Design auszeichnen. Die Marke wird von einem stetig wachsenden weltweiten professionellen Händlernetzwerk getragen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.prestige-yachts.com

