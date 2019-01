Värde Partners freut sich die Ernennung von Elena Lieskovska und Haseeb Malik zu Partnern und die Beförderung von Brad Bauer zum Deputy Chief Investment Officer bekannt zu geben.

"Es ist mir eine große Freude, die Beförderung von drei Personen bekannt zu geben, die mit ihrem Anlage-Know-how, ihren Führungsfähigkeiten und ihrer Integrität entscheidend zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen haben", so George Hicks, Mitgründer und CEO von Värde Partners. "Brad, Elena und Haseeb haben wesentliche Beiträge zur Unternehmenskultur und globalen Präsenz von Värde geleistet und vor allem Erträge für unsere Anleger erarbeitet."

Elena Lieskovska arbeitet von London aus als Head of European Financial Services und ist für die Private-Equity-Beteiligungen an Spezial-Finanzunternehmen und damit verbundenen Unternehmen in Europa zuständig. Sie trat 2008 in das Unternehmen ein und hat im letzten Jahrzehnt mit dem Aufbau großer Kreditplattformen dazu beigetragen, dass Värde heute im Bereich Konsumentenkredite führend ist.

Haseeb Malik ist Head of Asia Corporate und Traded Credit. Er trat 2006 in das Unternehmen ein und arbeitet seit der Eröffnung der Niederlassung in Singapur von dort aus. Er hat zum Aufbau der Präsenz von Värde bei den großen Unternehmensumstrukturierungen in der Region beigetragen. Zuletzt leitete er den Aufbau der lokalen Präsenz von Värde in Indien, einem Schlüsselmarkt für das Unternehmen.

Brad Bauer, der seit Aufnahme seiner Tätigkeit bei Värde in Jahr 2007 am Standort Minneapolis tätig war, wird in den kommenden Monaten nach London wechseln. Neben seiner Rolle als Deputy CIO ist Bauer ein Partner bei Värde und Global Head of Private Debt, Transportation and Energy.

Er tritt in das globale CIO-Team von Värde ein, das aus Ilfryn Carstairs und Jeremy Hedberg, Partner und Co-CIOs, sowie Giuseppe Naglieri, Partner, Deputy CIO und Global Co-Head of Corporate and Traded Credit, besteht. Mit dem Wechsel von Bauer nach London hat Värde eine CIO-Präsenz in allen Regionen, wobei Ilfryn Carstairs in Singapur und Jeremy Hedberg und Giuseppe Naglieri in Minneapolis stationiert sind.

Über Värde Partners:

Värde Partners ist ein global agierender Investmentmanager für alternative Anlageprodukte mit einem verwalteten Vermögen von 14 Mrd. US-Dollar und einem wertebasierten Ansatz, der eine Vielzahl von Regionen, Segmenten und Vermögensarten, einschließlich Unternehmensanleihen, Immobilien, Hypotheken, Finanzdienstleistungen, Sachwerte und Infrastruktur abdeckt. Värde unterstützt und verwaltet eine Reihe von privaten Investmentfonds mit einer globalen Investorenbasis, die Stiftungen, Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften und andere institutionelle Investoren umfasst. Mittlerweile in seinem dritten Jahrzehnt, beschäftigt Värde derzeit weltweit mehr als 300 Mitarbeiter mit regionalen Niederlassungen in Minneapolis, London und Singapur.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190122006015/de/

Contacts:

Andrea Raphael

communications@varde.com