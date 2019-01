Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) -



CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX:

TRST), einer der führenden zugelassenen Hersteller von medizinischem

Cannabis in Kanada und der Canadian Cannabis Awards "Top Licensed

Producer of the Year" 2018, freut sich bekannt zu geben, dass die

notwendige Genehmigung der Stadt Pelham erhalten wurde, um mit dem

Bau der Phase-III-Erweiterung sofort zu beginnen.



Die überarbeitete Phase-III-Erweiterung wird für eine Grundfläche

von bis zu 390.000 Quadratfuß zugelassen, verglichen mit den 600.000

Quadratfuß, die ursprünglich beantragt wurden. Mit Verbesserungen an

der Phase-III-Anlage, die über die ursprünglich geplanten

Spezifikationen hinausgehen, hält CannTrust jedoch an seiner

prognostizierten Gesamtproduktionskapazität von 100.000 kg pro Jahr

nach Abschluss des Baus der Phase III fest.



Zu den Verbesserungen der Phase-III-Erweiterung gehören

Investitionen in die Automatisierung und ein höheres Maß an

Klimatisierung. Angesichts dieser Verbesserungen und der für die

Erteilung der Genehmigung benötigten Zeit wird erwartet, dass der Bau

der Erweiterung der Phase III im dritten Quartal 2020 abgeschlossen

sein wird. Die erste Ernte nach der Erweiterung der Phase III wird

für das zweite Quartal 2020 und die volle Produktionskapazität für

die zweite Jahreshälfte 2020 erwartet. Um den lokalen Bedenken

hinsichtlich der Lichtemission aus seinen Einrichtungen Rechnung zu

tragen, wird CannTrust zusätzliche Lüftungsgebläse einbauen, damit

die Rollläden bei minimalen Zusatzkosten vollständig geschlossen

werden können.



"Wir sind mit dem Ergebnis der Gespräche mit der Stadt Pelham

zufrieden", sagte Peter Aceto, CEO von CannTrust. "Wir glauben, dass

diese Entscheidung unsere Ansicht widerspiegelt, dass wir ein

vertrauenswürdiges Mitglied der Gemeinde sind und dass wir darauf

bedacht sind, unseren Interessengruppen zuzuhören. Die Nachfrage nach

unseren Medizin- und Freizeitprodukten ist nach wie vor deutlich

höher als unser Angebot, und wir sind bestrebt, den Ausbau der Phase

III voranzutreiben und unsere Kapazitätsziele zu erreichen. Wir

prüfen zudem weiterhin mehrere strategische Alternativen, um unsere

anfänglichen Produktionskapazitätsziele zu erreichen und zu erhöhen.

Wir verfolgen aktiv strategische Akquisitionen von Grundstücken und

Einrichtungen innerhalb und außerhalb von Ontario und hoffen, die

Aktionäre zu gegebener Zeit über diese Initiativen zu informieren.

Unsere aktive Patientenzahl steigt weiter an, und der Freizeitmarkt

ist derzeit unterversorgt. Wir werden alles daransetzen, diese Märkte

mit unseren preisgekrönten Produkten zu bedienen."



Der Kurs der voll genehmigten Phase-II-Erweiterung wird

fortgesetzt, um die Kapazität des Unternehmens auf 50.000 kg pro Jahr

zu erhöhen. CannTrust erwartet die erste Ernte aus dem Ausbau der

Phase II in Q1/19. Der Bau des Endbereichs soll bis Ende Januar 2019

abgeschlossen sein.



Informationen zu CannTrust



CannTrust ist ein staatlich lizenzierter und regulierter

kanadischer Produzent von Medizinalhanf und Freizeit-Cannabis.

CannTrust wurde von Apothekern gegründet und bringt mehr als 40 Jahre

Erfahrung in den Bereichen Pharmazie und Gesundheitswesen in die

medizinische Cannabisindustrie ein und versorgt mehr als 60.000

medizinische Patienten mit seinen Trocken-, Extrakt- und

Kapselprodukten. Das Unternehmen betreibt derzeit seine 450.000

Quadratfuß große Niagara Perpetual Harvest Facility. Das

industrieweit umfangreichste Produktportfolio wird in dem 60.000

Quadratfuß großen Herstellungs-Kompetenzzentrum in Vaughan, Ontario,

aufbereitet und verpackt.



CannTrust entwickelt derzeit neue Produkte für zukünftige Märkte,

die sich auf die Bereiche Medizin, Freizeit, Beauty, Wellness und

Haustiere erstrecken. Das Unternehmen hat seine internationale

Präsenz durch eine strategische Partnerschaft mit Cannatrek Ltd. in

Australien und ein Joint Venture mit STENOCARE in Dänemark aufgebaut.

Zudem hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit der Breakthru

Beverage Group über Kindred Canada für den Freizeitvertrieb in Kanada

geschlossen. CannTrust legt Wert auf Forschung und Innovation. Seine

Partnerschaften mit der McMaster University in Ontario und Gold Coast

University in Australien dienen dazu, zu dem wachsenden Bestand an

evidenzbasierter Forschung über den Konsum und die Wirksamkeit von

Cannabis beizutragen.



CannTrust wurde bei den Canadian Cannabis Awards 2018 zum stolzen

Top "Licensed Producer of the Year gewählt". Weitere Informationen

erhalten Sie unter http://www.canntrust.ca.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen"

und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den gültigen

Wertpapiergesetzen, die auf CannTrusts derzeitigen internen

Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen

sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren. Zukunftsgerichtete

Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen sind durch den Gebrauch

zukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten",

"wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen",

"antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" und

ähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen und

grammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen über

gewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten

"könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion von

Strategien erkennbar.



Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Informationen und Aussagen basieren auf den Erwartungen,

Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger

Ereignisse, die von der Geschäftsführung unter den jeweiligen

Umständen als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete

Informationen und Aussagen umschließen Einschätzungen, Pläne,

Erwartungen, Meinungen, Vorhersagen, Prognosen, Zielsetzungen,

Handlungsempfehlungen oder andere Aussagen, die keine

Tatsachendarstellungen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser

Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen

im Zusammenhang mit der Genehmigung, die Stammaktien des Unternehmens

an der NYSE zu notieren. Zukunftsgerichtete Informationen und

Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken,

einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mit

der allgemeinen Wirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenen

Ereignissen; Verlust von Märkten; zukünftigen rechtlichen und

behördlichen Entwicklungen; der kanadischen Medizinalhanf-Branche im

Allgemeinen und CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seiner

Geschäftsstrategien.



Sämtliche zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beziehen

sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern

gesetzlich nicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht

zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter

Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder anderer Gründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage

treten und CannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren

vorherzusagen. Bei der Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten

Informationen und Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren und

anderen Warnungen beachten, die in CannTrusts jährlichem

Informationsblatt (Annual Information Form, "AIF") vom 29. März 2018

aufgeführt sind, das bei den zuständigen kanadischen

Wertpapierbehörden eingereicht und auf http://www.sedar.com

einzusehen ist. Die im AIF vermerkten Risikofaktoren sowie andere

Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder

Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den

zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beschrieben sind.



Die TSX übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw.

Genauigkeit dieser Pressemitteilung.



