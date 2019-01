"Märkische Oderzeitung" zu Kosten/Kohleausstieg:

"Die einzigen jedoch, die nicht mit am Tisch der Kohlekommission sitzen, sind diejenigen, die den Kohleausstieg mitbezahlen müssen: die Verbraucher. Es hätte Sinn ergeben, einem ihrer Interessenverbände einen Platz am runden Tisch zu gewähren. So gäbe es wenigstens eine Stimme gegen die zahlreichen und immensen finanziellen Forderungen, die inzwischen einem Fass ohne Boden gleichen - ohne dass nennenswerte Gegenleistungen für den Klimaschutz wie ein konkreter Ausstiegspfad aus der Kohleverstromung angeboten würden."/DP/he

AXC0016 2019-01-23/05:35