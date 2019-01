Bundeskanzlerin Angela Merkel hält am Mittwoch (14.15 Uhr) die zentrale Rede am zweiten Tag des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums in Davos. Geplant sind zudem Gespräche mit internationalen Unternehmern über Künstliche Intelligenz sowie ein Abendessen mit einer Ansprache Merkels zum Thema Europa. Aus Deutschland werden in Davos auch mehrere Bundesminister sowie CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet. So nimmt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch an einer Diskussion zur wirtschaftlichen Zukunft Europas teil.

Bereits am Vormittag (11.15 Uhr) steht eine Rede des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe auf dem Programm. Er will die Pläne seiner Regierung für die japanische G20-Präsidentschaft vorstellen. Geplant ist außerdem eine Ansprache des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed.

Die Tagung mit mehr als 3000 Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dauert bis Freitag. Im Mittelpunkt steht die Suche nach Lösungen für die "Globalisierung 4.0", einer neuen Phase der Globalisierung./bvi/DP/jha

