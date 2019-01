Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NORDLB - Die Sparkassen-Finanzgruppe prüft nach Informationen des Handelsblatts eine Hilfsaktion für die kriselnde Norddeutsche Landesbank (NordLB). Die gemeinsame Sicherungseinrichtung von Sparkassen und Landesbanken könnte mit einer Kapitalspritze zur Stützung der NordLB beitragen, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt. Parallel müssten auch die bisherigen Eigentümer Kapital in die Bank pumpen - allen voran das Land Niedersachsen. (Handelsblatt S. 32/FAZ S. 19/Börsen-Zeitung S. 1)

OPEL - Der Autozulieferer Continental hat im Sommer 2018 versucht, Hunderte Opel-Ingenieure zu sich zu lotsen. Manager des Hannoveraner Konzerns führten dazu vertrauliche Gespräche mit Opel-Chef Michael Lohscheller, heißt es im Umkreis beider Unternehmen. Opel bot damals Teile seines Entwicklungszentrums ITEZ in Rüsselsheim zum Verkauf an. Continental stand parat, um Hunderte Ingenieure des Fahrzeugherstellers zu übernehmen. Am Ende entschied sich Opel aber gegen Conti und schloss eine strategische Partnerschaft mit Segula. (Handelsblatt S. 20)

FIAT CHRYSLER - Die Situation in den italienischen Werken von Fiat Chrysler spitzt sich zu. Gerüchte um einen Verkauf von Maserati und Alfa Romeo verdichten sich. Auch der Roboterhersteller Comau könnte zur Disposition stehen. (Börsen-Zeitung S. 7)

HYMER - Ein Untreue-Skandal bei der kanadischen Tochter erschüttert den Wohnmobil-Hersteller Hymer. Mehrere Manager wurden suspendiert, die Übernahme durch den amerikanischen Thor-Konzern muss neu verhandelt werden. (SZ S. 15)

HUAWEI - Im Streit über die in Kanada festgenommene Huawei-Managerin Meng Wanzhou hat China Amerika mit Konsequenzen gedroht, sollte es einen Antrag zur Auslieferung Mengs an die kanadische Justiz stellen. Darauf werde China "sicher mit eigenen Maßnahmen reagieren", sagte die Sprecherin des Außenministeriums Jua Chunying. (FAZ S. 1, 15, 22/Börsen-Zeitung S. 6/Welt S. 11)

