Abivax veranstaltet KOL-Event zum Wirkstoffkandidaten ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa in Genf DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Studie Abivax veranstaltet KOL-Event zum Wirkstoffkandidaten ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa in Genf 23.01.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Abivax veranstaltet KOL-Event zum Wirkstoffkandidaten ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa in Genf * ABX464 zeigte in einer Phase-2a-Studie eine statistisch signifikante Wirksamkeit sowohl in Bezug auf die klinischen als auch die endoskopischen Endpunkte * Präsentationen mit anschließender Fragerunde werden gestaltet von Key Opinion Leader (KOL) Prof. Ian McGowan und dem Abivax-Management * Möglichkeit der Teilnahme am KOL-Event via Webcast (Live und als Replay) PARIS, 23. Januar 2019, 07:00 MEZ - Abivax (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein innovatives Biotechnologieunternehmen, welches das Immunsystem zur Entwicklung von Behandlungen für entzündliche/autoimmune Erkrankungen, Infektionskrankheiten und Krebs nutzt, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Expertenrunde (,Key Opinion Leader Event') im schweizerischen Genf veranstalten wird. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht Abivax' neuartiger und First-in-Class Therapieansatz zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen. Details zur Veranstaltung: Datum: Mittwoch, 30. Januar 2019 Programm: 12:15 Uhr MEZ Registrierung / Anmeldung 12:30-14:00 Uhr MEZ Präsentationen Informationen zum Webcast: Für Interessenten, die nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen können, besteht die Möglichkeit diesen Event per Webcast (Live und als Replay) unter http://abivax.streameo.info/live.html zu verfolgen. Informationen zur Fragerunde: Webcast-Teilnehmer haben die Möglichkeit ihre Fragen während der Fragerunde elektronisch zu übermitteln. Prof. Ian McGowan, MB ChB DPhil MD FRCP, Miller School of Medicine, University of Miami und ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet wird neben dem Abivax-Managementteam die Gründe für die Ausweitung des klinischen Programms mit ABX464 von HIV auf Colitis ulcerosa sowie die neusten klinischen Daten der erfolgreichen Phase-2a-Studie in Colitis ulcerosa diskutieren. In der placebokontrollierten, europäischen Phase-2a-Studie mit 32 Colitis ulcerosa-Patienten zeigte ABX464 eine statistisch signifikante Wirksamkeit sowohl in Bezug auf die klinischen als auch die endoskopischen Endpunkte. ABX464 ist ein einmal täglich oral verabreichter, niedermolekularer Modulator der RNA-Biogenese. In mehreren Studien der Phase 2a konnte bereits gezeigt werden, dass ABX464 als erste Therapie die HIV-Reservoire im Blut und im Darmgewebe von gut eingestellten HIV-Patienten nachweislich reduziert. Im Rahmen dieser Studien konnte ebenfalls eine starke entzündungshemmende Eigenschaft beobachtet werden, die für das Potential dieses Wirkstoffkandidatens in der Behandlung von Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, rheumatoider Arthritis (RA), Multipler Sklerose und anderen entzündlichen Erkrankungen spricht. "Da der Wirkmechanismus von ABX464 möglicherweise einen First-in-Class Ansatz zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen darstellt, erwarten wir einen faszinierenden Vortrag von Dr. McGowan, der als Gastroenterologe einer der weltweit führenden Experten für Schleimhautimmunität ist", sagte Prof. Dr. Hartmut J. Ehrlich, MD, CEO von Abivax. "Wir konnten bereits nachweisen, dass ABX464 als erster Wirkstoff überhaupt, das HIV-Reservoir im Blut und rektalem Gewebe von gut eingestellten HIV-Patienten reduziert. Darüber hinaus besitzt ABX464 eine stark entzündungshemmende Wirkung und damit ein großes Potenzial für die Behandlung von Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, rheumatoider Arthritis, Multipler Sklerose und anderen entzündlichen Erkrankungen." Prof. Dr. Ian McGowan ist an der Miller School of Medicine der University Miami tätig. Zuvor war er Professor für Medizin in der Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung an der University of Pittsburgh School of Medicine (2007-2018) und Professor für Medizin an der University of California, Los Angeles (UCLA). In seiner Forschung konzentriert Prof. McGowan sich auf die Pathogenese der Schleimhaut bei HIV-Infektionen und entzündlichen Darmerkrankungen. Er studierte Medizin an der Universität von Liverpool in Großbritannien und promovierte sowohl an der Universität von Oxford (Bereich Schleimhautimmunologie) sowie an der Liverpool School of Tropical Medicine (Bereich Arzneimittelentwicklung). Er war als Berater für die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO, World Health Organization) tätig und war ehemals Vorsitzender des Antiviral Drug Advisory Committee der US-amerikanischen Zulassungsbehörde (FDA, Food and Drug Administration). Im Jahr 2018 wurde er zum Chief Scientific Officer von Orion Biotechnology ernannt, einem kanadischen Biotechnologieunternehmen, das CCR5-Antagonisten als Therapeutika in den Bereichen HIV-Prävention, Onkologie und Neuroinflammation entwickelt. Die Präsentationen sowie die anschließenden Diskussionen finden in englischer Sprache statt. Dr. McGowan sowie das Abivax Management-Team werden nach der Mittagspause für Fragen zur Verfügung stehen. Das Management-Team von Abivax wird einen Überblick über die jüngsten Ergebnisse der Phase-2a-Studie in der Indikation Colitis ulcerosa sowie seine Pläne für die weitere Entwicklung von ABX464 geben, inklusive des Starts der geplanten Phase-2b-Studie mit 232 Colitis ulcerosa-Patienten sowie zusätzlicher Studien in den Indikationen Morbus Crohn und RA. Teilnehmer des Webcasts haben die Möglichkeit ihre Fragen elektronisch zu übermitteln. Über ABIVAX ( www.abivax.com) ABIVAX mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit entzündlichen/autoimmunen Erkrankungen, viralen Infektionen und Krebs. ABIVAX, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von entzündungshemmenden/antiviralen und immunstimulierenden Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen und entzündliche Erkrankungen sowie Leberkrebs zu behandeln. ABIVAX ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.ABIVAX.com. Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_ Kontakte Abivax Finance Didier Investors Press Relations and Investors Blondel LifeSci EU MC Services AG Anne Hennecke didier.blondel@abiva Advisors [1]anne.hennecke@mc-services.eu x.com +33 1 53 83 08 Chris +49 211 529 252 22 1. 41 Maggos mailto:anne.hennecke@mc-ser [1]chris@l vices.eu ifesciadvi- sors.com +41 79 367 6254 1. mail to:chris@ lifesciad- visors.com French Media ALIZE RP US Media Caroline LifeSci Carmagnol/Margaux Public Pronost Relations [1]abivax@alizerp.com Matt +33 6 64 18 99 59 / Middleman, +33 1 44 54 36 65 1. M.D. mailto:abivax@alizer [1]matt@li p.com fescipubli- crelations- .com +1 646 627 8384 1. mailto:mat t@lifesci publicrela- tions.com 23.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 768633 23.01.2019 AXC0041 2019-01-23/07:00