Die Newline Group (Newline) hat heute bekannt gegeben, dass Markus Schäfer zum Senior Underwriter, General Liability, bei der Newline Insurance Company Limited in Köln ernannt wurde.

"Wir freuen uns sehr, Markus in unserem Team zu haben", sagte Manuel Wirtz, Hauptbevollmächtigter von Newline für Deutschland. "Seine große Expertise und Reputation auf dem Haftpflichtversicherungsmarkt wird das Wachstum von Newline in diesem Segment fördern."

Markus Schäfer verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der deutschen Versicherungswirtschaft. Zuletzt war er als Underwriting Manager für Healthcare Technology bei CNA Hardy tätig.

Über die Newline Group

Die Newline Group ist einer der marktführenden Spezialversicherer, der durch zwei Gesellschaften, die Newline Insurance Company Limited und das Newline Syndicate 1218 at Lloyd's tätig ist. Vom Hauptsitz in London und mit Büros in Köln, Leeds, Malaysia, Melbourne, Singapur und Toronto sowie der Präsenz bei Lloyd's China in Schanghai zeichnet Newline internationales Haftpflicht- und Transportgeschäft in mehr als 80 Ländern auf der ganzen Welt. Die Newline Group gehört zur Odyssey Group, einem der weltweit führenden Anbieter von Rück- und Spezialversicherungen. Die Odyssey Group wird vollständig von der Fairfax Financial Holdings Limited gehalten.

Für mehr Informationen: http://www.newlinegroup.de

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190122005971/de/

Contacts:

Medienkontakt: Stefanie Speyrer

+49 (0)221/9669-4517