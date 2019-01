FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Pharmakonzern Merck und der chinesische Internetriese Tencent haben eine Kooperation für digitale Gesundheitsdienstleistungen im Reich der Mitte vereinbart. Wie der Darmstädter DAX-Konzern mitteilte, zielt die Zusammenarbeit in erster Linie darauf ab, das öffentliche Bewusstsein für Erkrankungen zu erhöhen und besser zugängliche Gesundheitsdienste über digitale Plattformen in China bereitzustellen. Merck wolle dabei die eigene Expertise in Kombination mit der Technologie von Tencent in den Bereichen Internet und künstliche Intelligenz nutzen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wollen Merck und Tencent intelligente digitale Gesundheitsdienste entwickeln und damit das Wissen der Bevölkerung über bestimmte Krankheiten, Krankheitssymptome und effektive Behandlungsmöglichkeiten verbessern. Zudem sollen Patienten komfortablere und intelligentere medizinische Dienste zur Verfügung gestellt werden und auf diese Weise dazu beitragen, chronische Krankheiten besser zu behandeln, wie Merck weiter ausführte. Künftig wollen die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit auf weitere Bereiche wie etwa den Einsatz innovativer medizinischer Servicemodelle ausweiten.

January 23, 2019

