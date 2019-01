Dermapharm setzt Expansionskurs weiter fort DGAP-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges Dermapharm setzt Expansionskurs weiter fort 23.01.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dermapharm setzt Expansionskurs weiter fort * Übernahme der spanischen EUROMED S.A. final abgeschlossen * Ausbau der eigenen Packaging-Kompetenz für Granulate und Flüssigkeiten in Portionspackungen Grünwald, 23. Januar 2019 - Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Therapiegebiete in Deutschland mit wachsender internationaler Präsenz, setzt auch zu Jahresbeginn ihren Expansionskurs weiter fort. So wurde Anfang Januar 2019 die Übernahme der spanischen EUROMED S.A. abgeschlossen. Ebenfalls übernommen hat Dermapharm die deutsche CFP Packaging GmbH im Rahmen eines Asset-Deals. Um den profitablen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortzuführen, setzt Dermapharm neben der hausinternen Entwicklung neuer Produkte und der Ausweitung der internationalen Präsenz auf die Akquisition von Unternehmen, die das Portfolio passend ergänzen. Am 03. Januar 2019 fand in Madrid das Closing zur Übernahme der EUROMED S.A. statt. Der bereits am 18. November 2018 geschlossene Kaufvertrag hatte bisher noch unter dem Zustimmungsvorbehalt der Kartellbehörden gestanden. EUROMED S.A. ist ein führender Hersteller von standardisierten Kräuterextrakten und natürlichen Wirkstoffen für die pharmazeutische, nutrazeutische und kosmetische Industrie. Mit der Übernahme von EUROMED erweitert Dermapharm die eigene Wertschöpfungskette und verstärkt ihre Kompetenzen im Wachstumsmarkt für pflanzliche Arzneimittel. Dermapharm vergrößert mit der eigenen Gesellschaft in Spanien seine internationale Präsenz und erwägt, das lokale Branchen-Knowhow der EUROMED auch für die Einführung eigener Produkte auf dem spanischen Markt zu nutzen. 2019 wird EUROMED S.A. schätzungsweise einen Umsatz um 70 Mio. Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 20 Mio. Euro erwirtschaften. Daneben hat Dermapharm zum 01. Januar 2019 die Vermögensgegenstände und 16 Fachkräfte der CFP Packaging GmbH mit Sitz in Wiedemar nahe Leipzig übernommen. Dermapharm erweitert durch diese Übernahme seine Fertigungskapazitäten um ca. 40 Mio. Sticks p.a. und schafft damit die Voraussetzungen, die wachsende Nachfrage an seinen erfolgreichen Nahrungsergänzungsmitteln, wie z.B. VITA aktiv B12 und silicea DIRECT zu bedienen. Für Dermapharm ist dies ein logischer Schritt, da neben der steigenden Nachfrage in Deutschland insbesondere der wachsende chinesische Markt eine Erweiterung der Kapazitäten erforderlich macht. Vorgesehen ist, die Produktion und die Arbeitsplätze noch im Laufe des Jahres 2019 in das nahe gelegene Stammwerk der Dermapharm nach Brehna zu verlagern. Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE: "Wir wollen auch in diesem Jahr mit Dermapharm weiter profitabel wachsen und entsprechend unsere Wachstumsstrategie konsequent weiterverfolgen. Mit den beiden Übernahmen haben wir unsere Ausgangslage für 2019 nochmals verbessert und sind schwungvoll in das neue Jahr gestartet. Wir blicken optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr und wollen unsere Unternehmensentwicklung mit großem Elan weiter vorantreiben." Unternehmensprofil: Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Germany" Dermapharm ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Märkte in Deutschland. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München und ihren Hauptproduktionsstandort in Brehna bei Leipzig. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung, eigene Produktion sowie den Vertrieb von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten für ausgewählte Märkte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Dermapharm verfügt über rund 950 Arzneimittelzulassungen für mehr als 250 Wirkstoffe, die als Arzneimittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel oder Ergänzende Bilanzierte Diäten vertrieben werden. Dieses Sortiment macht das Unternehmen unverwechselbar. Zu den Kernmärkten der Gesellschaft gehören derzeit neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Die Gesellschaft plant, ihre internationale Präsenz weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Parallelimportgeschäft, das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm im ersten Halbjahr 2018 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland. Mit einer konsequenten Entwicklungsstrategie und zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen in den vergangenen 25 Jahren hat Dermapharm ihre Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft fortzuführen. Dabei setzt das Unternehmen auf drei Wachstumstreiber: die hausinterne Entwicklung neuer Produkte, die Ausweitung der internationalen Präsenz sowie weitere Akquisitionen. Dazu zählt der Erwerb des Arzneimittelherstellers und -vermarkters Trommsdorff im Januar 2018, zu dessen Portfolio beispielsweise die bekannten Marken Keltican(R) forte und Tromcardin(R) complex gehören. 