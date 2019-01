TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Trotz sehr schwacher Vorgaben aus den USA halten die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch die Vortagesschlusstände weitgehend. Die Analysten der ING verweisen darauf, dass sich bedeutende Unternehmenslenker auf dem Davoser Wirtschaftsgipfel zuversichtlich bezüglich einer Beilegung des Handelskonflikts USA-China geäußert hätten.

Dies mildert Befürchtungen, dass die beiden Seiten noch weit von einer Lösung entfernt sind: Die US-Börsen waren am Dienstag nach Berichten unter Druck geraten, die US-Regierung habe kürzlich ein Treffen mit Vertretern Chinas abgelehnt. Dies wurde später vom Berater des US-Präsidenten, Larry Kudlow, dementiert. Daneben scheint in den Streit um den US-Staatshaushalt Bewegung zu kommen. Der US-Senat hat für Donnerstag eine Abstimmung zur Wiederaufnahme der Arbeit von Behörden und anderen Regierungseinrichtungen angesetzt.

Stützend wirkt die weiter lockere Geldpolitik in Japan. Die japanische Notenbank hat ihren geldpolitischen Kurs bestätigt und die Inflationsprognose erneut gesenkt, während China erste Maßnahmen zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft in die Wege leitet. Die chinesische Zentralbank hat den Banken des Landes 258 Milliarden Yuan (etwa 33,4 Milliarden Euro) zur Verfügung gestellt, um die Vergabe von Krediten an kleinere Unternehmen voranzutreiben.

Schwache japanische Exporte bremsen

In Tokio zeigt sich der Nikkei-225-Index kaum verändert bei 20.626 Punkten. Etwas Unterstützung erhält der japanische Aktienmarkt vom Yen, der nach der Entscheidung der Bank of Japan leicht nachgibt. Bremsend wirken dagegen enttäuschende Exportdaten. Die Ausfuhren gingen im Dezember überraschend deutlich zurück, bedingt durch einen kräftig gesunkene Nachfrage aus China. Damit verzeichnete Japan 2018 sein erstes Handelsbilanzdefizit seit drei Jahren.

Die Börsen in Schanghai und Hongkong tendieren ebenfalls kaum verändert. Der südkoreanische Aktienmarkt liegt 0,2 Prozent im Plus. In Sydney, wo der Handel schon beendet ist, gaben die Kurse im Schnitt um 0,4 Prozent nach.

Aktien des Energiesektors folgen in Asien vielerorts den am Dienstag kräftig gesunkenen Ölpreisen nach unten. An der australischen Börse büßten Oil Search 1,1 Prozent ein und Woodside Petroleum 1,3 Prozent. In Hongkong verbilligen sich CNOOC um 1,9 Prozent. In Tokio geben Inpex um 1,6 Prozent nach.

Aussicht auf Rettung beflügelt Japan Display

Ebenfalls in Tokio springt der Kurs von Japan Display um 15 Prozent nach oben. Der Apple-Zulieferer, der unter den enttäuschenden Verkaufszahlen des iPhone XR leidet, hat nach Aussagen informierter Personen Investoren aus China und Taiwan um Hilfe gebeten. Die Gespräche mit der taiwanischen TPK Holdings und dem staatseigenen chinesischen Fonds Silk Road über ein Investment seien in einem fortgeschrittenen Stadium. Den Informanten zufolge geht es bei den Verhandlungen um eine Beteiligung von 30 Prozent. Über die Höhe der Investition sei noch keine Entscheidung gefallen. Sie könne umgerechnet 480 Millionen Euro oder mehr erreichen.

Ansonsten stehen Technologiewerte mit den negativen Vorgaben des Sektors unter Druck. Tokyo Electron und Advantest geben in Tokio um je 0,7 Prozent nach. Sunny Optical verlieren in Hongkong 1,3 Prozent.

Die Aktie des Immobilienunternehmens Jiayuan International bleibt in Hongkong vom Handel ausgesetzt, obwohl Jiayuan die Wiederaufnahme beantragt hat. Der Börsenbetreiber Hong Kong Exchange wollte seine Entscheidung nicht begründen. Die Jiayuan-Aktie war am Donnerstag vergangener Woche um über 80 Prozent abgestürzt, wofür das Unternehmen zunächst keine Erklärung lieferte. Am Dienstag wurde sie vom Handel ausgesetzt. Nun teilte das Unternehmen mit, dass Chairman Shum Tin Ching an jenem Donnerstag ein Paket von 93,62 Millionen Aktien verkauft habe.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.843,70 -0,26% +3,49% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.625,94 +0,01% +3,05% 07:00 Kospi (Seoul) 2.122,76 +0,24% +4,00% 07:00 Schanghai-Comp. 2.576,56 -0,12% +3,31% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.997,13 -0,03% +5,11% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.181,81 -0,34% +5,07% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.685,74 -0,96% +0,10% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1367 +0,0% 1,1363 1,1360 -0,9% EUR/JPY 124,60 +0,3% 124,24 124,34 -0,9% EUR/GBP 0,8781 +0,1% 0,8769 0,8811 -2,4% GBP/USD 1,2947 -0,1% 1,2959 1,2893 +1,6% USD/JPY 109,61 +0,2% 109,34 109,46 -0,1% USD/KRW 1127,20 -0,4% 1131,50 1131,92 +1,2% USD/CNY 6,7863 -0,3% 6,8080 6,8082 -1,3% USD/CNH 6,7920 -0,4% 6,8160 6,8152 -1,2% USD/HKD 7,8458 -0,0% 7,8459 7,8462 +0,2% AUD/USD 0,7136 +0,2% 0,7123 0,7128 +1,3% NZD/USD 0,6780 +0,4% 0,6753 0,6715 +1,0% Bitcoin BTC/USD 3.580,75 -0,1% 3.582,75 3.526,05 -3,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 52,57 0% 0,00 +15,8% Brent/ICE 61,68 61,50 +0,3% 0,18 +13,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.284,15 1.285,38 -0,1% -1,23 +0,1% Silber (Spot) 15,39 15,34 +0,3% +0,05 -0,7% Platin (Spot) 792,50 791,50 +0,1% +1,00 -0,5% Kupfer-Future 2,67 2,66 +0,5% +0,01 +1,5% ===

