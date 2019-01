Steht hier ein US-Tech-Riese, mehr noch ein Urgestein der amerikanischen Internet-Szene wirklich vor der Zerschlagung? Eine erste Marktreaktion lässt jedenfalls den Schluss zu, dass der Schritt auf Zustimmung stößt. Anleger feiern die Pläne eines aktivistischen Investors, der genau darauf pocht. Erklärtes Ziel: Den Wert des Unternehmens und damit auch der Aktie um 100 Prozent steigern. Tatsächlich könnte in diesem speziellen Fall zusammenkommen, was zusammengehört, indem etwas auseinanderdividiert wird, was bisher fest verbunden war.

Den vollständigen Artikel lesen ...